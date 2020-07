El senador de Renovación Nacional, Andrés Allamand, abordó sus cuestionamientos al liderazgo del presidente del partido, Mario Desbordes, y también a la conducción política del gobierno en medio de la tensión con el Congreso y al interior de Chile Vamos.

El parlamentario sostuvo que “han habido zizagueos que son, por supuesto, negativos. El tema del veto, del no veto, del tema de la reelección o no reelección de los alcaldes fue un tira y afloja que debió haber durado 10 días. En ese sentido no se justifica porque se generan las tensiones que hay que evitar”, dijo Allamand.

“No hay por qué tomar decisiones, en materia que son conocidas, en las últimas 24 horas. Por el contrario, si hay antecedentes suficientes arriba de la mesa, lo lógico es despejar los tema en forma clara desde el principio. Por supuesto que ahí puede haber un déficit de conducción. Claramente hay un déficit de conducción en las mociones que son inadmisibles. Para mí esto resulta verdaderamente muy incomprensible. Una de las cosas fundamentales que tienen que dejarnos estas materias es que las reglas del juego siempre tienen que respetarse, ese es un activo que tienen los países”, agregó.

“Que exista un porcentaje significativo de parlamentarios de gobierno que se suman a la oposición para promover proyectos inconstitucionales, a mí eso me parece mal. Creo que el equipo político tiene que ser capaz de persuadir a esas personas desde el punto de vista de que su conducta no solamente daña la institucionalidad sino también daña al gobierno”, comentó el senador.

Conducción de Mario Desbordes: “A veces uno ve al presidente de RN mucho más enfrascado en conflictos con los aliados”

Allamand también abordó sus cuestionamientos al liderazgo del actual presidente de RN: “Hay mucha gente en RN que está disconforme con la conducción política que le ha impuesto Mario Desbordes al partido”.

En este sentido, explicó que la diferencia no solo es en el tema constitucional, sino también en “cómo encarar el proceso de unidad y de la centro derecha y la necesidad de aliviar tensiones al interior de Chile Vamos”.

“Tenemos a la vuelta de la esquina una cantidad casi innumerable de desafíos electorales y, en consecuencia, evitar los conflictos al interior de la coalición yo considero que es extraordinariamente importante”, sostuvo el parlamentario, y agregó que “a veces uno ve al presidente de RN mucho más enfrascado en conflictos con los aliados que enfrentando las posiciones de los adversarios”.

Para Allamand “hay una diferencia en el tema de las inadmisibilidades y en algo que es, a lo menos, preocupante porque genera falsas fracturas. Siempre al interior de los partidos, y en un partido grande como es RN, es obvio que pueden haber opiniones distintas en temas que son sujetos de argumentación como el retiro del 10% (…) pero antagonizar a quienes no piensan de la misma manera (…) me parece una manera de caricaturizar la vida interna de la colectividad muy negativa”.

Elecciones internas: “Me la voy a jugar a fondo por esa lista que es un recambio que el partido necesita”

“La coalición pasa por un mal momento. Hay recriminaciones cruzadas, hay falta de dialogo interno. Yo soy de los que cree que así como el presidente de RN ha tenido algunos aciertos, yo creo que ha fallado en algunos aspectos que son importantes”, comentó Allamand en Radio Pauta.

A su juicio, como el partido más grande tanto de la coalición como del país, “RN tiene que ejercer liderazgo en términos que la coalición funcione bien, de buena manera, en armonía y eso no se ve por ningún lado”.

“Me la voy a jugar a fondo por esa lista que es un recambio que el partido necesita (…) estoy dispuesto a ser el apoderado de la lista”, comentó Allamand y no descartó presidir la directiva “si el grupo al que me estoy refiriendo considera que puedo ser un aporte al interior de la lista”.

/psg