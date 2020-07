“Me parece muy peligroso que se esté discutiendo exactamente lo mismo en tres instancias diferentes, y que no estén conversando entre ellas”. Eso fue lo que dijo hoy la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, a los diputados de la Comisión de Constitución que debatirán todo el día sobre el proyecto de retiro de fondos de AFP, para votarlo en la tarde hasta total despacho.

Dijo que “este tema se está viendo en este momento, en el Congreso de la República, en tres comisiones distintas, y de manera paralela. Esto va a generar un problema legislativo y de armonía muy grande, porque lo tenemos en la Comisión de Constitución del Senado, se está discutiendo en la Comisión de Trabajo del Senado, y en la de Constitución de la Cámara de Diputados”

Es por eso que la ministra señaló que desde el gobierno creen que el tema debería ser visto en la Comisión de Trabajo, por dos motivos. En primer lugar, se preguntó: “¿Corresponde o no corresponde que una norma de esta naturaleza esté en la Constitución? (…) No puede ser que en una Constitución, nosotros lleguemos a un nivel de detalle como el que se está planteando, en torno a una norma muy específica que lo que está planteando es autorizar o no el retiro de fondos de un sistema de pensiones. Lo que debe estar en la Constitución, son los grandes lineamientos, cuáles son las reglas del juego de las que nos queremos dotar como país”.

En segundo lugar, la ministra del Trabajo preguntó si es o no factible modificar, a través de la Constitución, una ley que se encuentra vigente, que es el DL3.500, y que establece que la única función que se le pueden dar a estos recursos ahorrados en las AFP, es para pensión. “Lo que se está planteando como técnica legislativa, es modificar una ley a través de una incorporación de una norma en la Constitución”, argumentó. Así, concluyó que “la instancia constitucional no es la que corresponde”.

Uso político de los fondos

Por otro lado, la ministra Zaldívar recordó la presentación que hicieron economistas la semana pasada en la Comisión de trabajo del Senado, donde hubo consenso en que el ideal es no usar recursos de pensiones para enfrentar esta crisis, donde algunos se abrieron a esta opción, y otros estuvieron totalmente en contra.

Zaldívar recordó lo que dijo Andras Uthoff el viernes, respecto a el uso político de los fondos de pensiones. Al respecto, comentó que “hay que entender que el sistema previsional siempre va a ser muy atractivo e interesante poder hacer un uso político de esos dineros (…) ¿Por qué? Porque son recursos que están disponibles y que podemos echar mano rápidamente para poder hacernos cargo de otras necesidad”.

Añadió que no obstante, ”no hay que olvidar que la contingencia de la vejez, es una contingencia que va a seguir existiendo, y que tenemos que hacernos cargo, y si los sistemas previsionales, como el sistema de reparto antiguo en nuestro país, fracasó, fue justamente por haber hecho uso político de esos recursos para poder solucionar otro tipo de necesidades”.

Adicionalmente, indicó que hoy “tenemos una reforma previsional (…) y creemos que es lo que debemos priorizar y no debemos hacer nada que la pueda poner en riesgo, porque de esto va a depender las futuras pensiones”.

La ministra agregó que “siempre va a existir otra necesidad que va a parecer como mucho más urgente en un determinado momento (…) Esta alerta que nos entregan (los economistas) diciendo que una vez que se ha abierto esta puerta es muy difícil volver a cerrarla, es una discusión que hay que tenerla”.

/psg