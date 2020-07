El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, comentó este lunes sobre las críticas que han surgido en las últimas horas al proyecto que presentó el Gobierno con nuevas medidas para ayudar a la clase media.

Lo anterior fue informado ayer domingo y contempla el otorgamiento de créditos blandos Covid financiados por el Estado, la postergación del pago de dividendos a través de la integración de garantías estatales, ampliación del subsidio de arriendo y de los créditos con aval del Estado (CAE) para la educación superior.

Respecto a las criticas surgidas por sectores políticos, que aseguraron que las medidas presentadas apuntarían al endeudamiento, el ministro Briones los emplazó: “¿Cuál es la alternativa, qué proponen ellos?”, dijo.

Seguidamente, solicitó que el debate al respecto sea “con más altura” y pidió a la oposición “sincerar” sus argumentos.

“(Creo) que este alivio va a ser bienvenido para muchas familias. Dejemos que ellas se pronuncien en vez de pronunciarnos nosotros”, sentenció.

En la entrevista con la citada emisora el secretario de Estado también reiteró que no comparte la idea de acudir de forma anticipada a los fondos previsionales, dando similares argumentos a los que emitió el pasado 24 de junio.

“Lo he dicho muchas veces y no tengo problema en repetir mi postura. En estos momentos no va a ser la postura popular, pero eso da lo mismo. Tengo que decir lo que yo creo y que me parece responsable: me parece que esa idea es una mala idea, lo quiero decir con toda claridad”, expresó en aquella oportunidad.

Briones fue tajante en indicar que actualmente las personas que están sin empleo están recibiendo beneficios; y que no todos los afiliados al sistema de pensiones se encuentran atravesando complejidades.

