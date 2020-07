Bastante preocupado se mostró el ex ministro de Salud y actual integrante del Consejo Asesor COVID-19 de La Moneda, Álvaro Erazo, luego que varios sectores, como el Partido Republicano de José Antonio Kast, pidieron al Gobierno iniciar la reactivación de nuestro país a través del desconfinamiento.

“La economía se puede recuperar, los muertos no se recuperan. Así de simple. Quien no ha aprendido una lección de lo que hemos vivido en el mundo es hasta cierto punto grotesco”, indicó Erazo en entrevista con la radio Cooperativa.

“La recomendación económica es un poco débil en su argumentación”, complementó el otrora secretario de Estado.

Además, el médico del Consejo COVID-19 pidió a la ciudadanía ser más cautelosos, ya que la experiencia internacional habla de que las medidas de desconfinamiento adelantado no han sido efectivas.

“Está la experiencia de Inglaterra, para qué decir casos como el de Brasil o de Bielorrusia. Hay casos en la historia donde uno no puede volver a cometer el mismo error; y creo que Chile en algún sentido también fue muy flexible. A mí el tema de las cuarentenas dinámicas no me convence y encuentro que fue una mala decisión, porque hay temas de movilidad social”, dijo.

Recordemos que durante estos días el propio Consejo Asesor COVID-19 emitió una minuta donde reveló cuáles son los requisitos mínimos que deberá cumplir nuestro país para pensar en un desconfinamiento.

Según el documento, aún falta bajar aún más la velocidad de transmisión del virus, desocupar las camas críticas, aumentar la trazabilidad de los casos y disminuir el porcentaje de positividad de los exámenes de PCR.

Erazo asegura que vamos por buen camino

Pese a que Álvaro Erazo criticó las propuestas de desconfinamiento y reactivación, sí reconoció que “vamos por el camino correcto”. De acuerdo al ex ministro de Salud e integrante del Consejo COVID-19, “las cifras no mienten, vamos en el camino correcto, se está aplicando medidas y están dando resultados”.

De todas formas, Erazo insistió en que “lo más estricto viene en esta última etapa”. Para Erazo, resulta fundamental “mantener las medidas, cualquier relativización de ellas, que nadie la ha dicho, pero a veces se malinterpretan las cosas, puede debilitar la capacidad de respuesta”.

Por ello, pidió a la ciudadanía participar de la tarea y también “colaborar con esta transición y vuelta a la vida habitual, que no va a ser la misma que antes”.

“Es un punto en que la ciudadanía y la comunicación social y el diálogo que se generen son fundamentales”, concluyó el miembro del Consejo Asesor COVID-19.

/psg