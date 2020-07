El exfutbolista chileno nacionalizado ecuatoriano, Mauricio Donoso, protagonizó en 2003 uno de los traspasos más curiosos del fútbol chileno.

“A inicios de la semana era de la U y a fines de la siguiente estaba en Colo Colo”, partió diciendo.

Resulta que el 2002 el talentoso jugador llegó a Universidad de Chile proveniente del Pumas de México, y en el primer semestre del año siguiente cayeron eliminados ante Universidad de Concepción en playoffs.

Aquella caída generó una profunda crisis que desencadenó en que los jugadores no recibieran sus sueldos.

“Estábamos fuera del torneo y de haber pasado de fase jugábamos con Colo Colo. El doctor (René) Orozco tenía presupuestado jugar ese clásico y pagarnos, pero como fuimos eliminados, prácticamente nos echó la culpa a nosotros de no recibir el sueldo. Lo encontré desubicado y fuera de lugar. Salí caliente de la reunión y se me ocurrió decir ante los medios esa frase: ‘Es 63 de mayo y todavía no nos pagan””, recordó en conversación con As Chile.

Con esas declaraciones su relación con los azules se hizo insostenible y en ese entuerto Colo Colo apareció para iniciar conversaciones con Donoso.

“No podía decir que estaba listo, porque si el doctor (Orozco) sabía que me iba al archirrival no me iba a querer pagar el finiquito”, agregó.

Es por eso que cuando recibió su dinero, el jugador partió al cacique remeciendo el mercado de fichajes.

Sin embargo, las cosas no partieron bien, pues en su primer Superclásico los albos recibieron una goleada de 4-0.

“(Marcelo) Espina se lesionó y ocupé su lugar. Fuimos un desastre, perdimos 4-0 y la gente se fue encima mío. Decían que era de la U y que por eso había jugado mal. Recuerdo que tenía que salir por otros lados del estadio porque los hinchas iban a buscarme a las prácticas”, añadió.

“Después me fui sintiendo mejor, me acomodé al estilo de juego de Jaime Pizarro y aparecieron los goles. Hasta el día de hoy el hincha de Colo Colo me trata bien”, cerró.

