“En Huachipato siempre me trataron muy bien, es un lindo club, la gente me sigue escribiendo, conocí a sus hinchas y yo di lo mejor por ellos. Siempre me gustó la tranquilidad y seguridad de Chile, extraño mucho el salmón, el tomar el auto y estar en la playa en 20 minutos, sólo tengo buenos recuerdos, me gustaría regresar a Chile en algún momento”, comentó.

Con respecto a lo que viene para él, Lame contó que “acá en Bolivia el protocolo de tratamiento es distinto. Usamos ivermectina, que es un antiparasitario más otros medicamentos que ayudan a que los sínto-mas no sean tan fuertes. La situación del país no es buena, aún hay muchos casos”.

“Ya me sané, pero apenas me haga el segundo test, y si es que sale negativo, iré a donar plasma para ayudar a otros bolivianos que lo necesitan, yo no usé ese tratamiento, pero se han visto sus efectos positivos, así que no dudaré en ayudar”, completó.

