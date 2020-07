Un equipo de científicos de China ha conseguido determinar la naturaleza de una extraña sustancia espacial que ha generado gran interés desde que fue descubierta hace un año por el róver chino Yutu-2 en el lado oscuro de la Luna, según se explica en un reciente estudio publicado en la revista Earth and Planetary Science Letters.

La “misteriosa sustancia” fue hallada en julio de 2019 en un pequeño cráter llamado Von Kármán. En ese entonces, el equipo a cargo de la misión afirmó que la extraordinaria “forma y color del material, similar a un gel, es significativamente diferente del suelo lunar circundante”.

Sheng Gou y su equipo de la Academia de Ciencias de China consiguieron descomponer la luz reflejada en la sustancia y determinar su composición química, además de la del regolito circundante, que consiste principalmente en polvo lunar y gravilla. El análisis demostró que se trata de un fragmento de roca que se derritió, probablemente debido al calor del impacto de meteorito, para acabar formando una masa brillante y vítrea.

Chinese scientists reveal analysis of weird substance found on the moon's far side by Yutu 2 rover https://t.co/1RC9yuT7mS pic.twitter.com/0isY3pyZux

— SPACE.com (@SPACEdotcom) July 7, 2020