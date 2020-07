Los años 80’ han sido vilipendiados por algunos como una época donde hubieron las “peores” cosas: los peores peinados, la peor ropa o las peores modas, algo a todas luces injusto pues, como toda década, los 80′ tuvieron sus luces y sus sombras. Sin embargo, al igual que en las décadas precedentes y las siguientes, la música de esta década tuvo también un listado de peores canciones, canciones para muchos inaguantables que, pese a tener mucha popularidad dejaron mucho que desear musicalmente, aunque, según algunos, varias de estas supuestas peores canciones, comparadas con varios bodrios musicales de nuestra actual época, pueden parecer verdaderas joyas. El siguiente listado, totalmente subjetivo por lo demás, reúne entonces a varias de estas canciones. ¿Son estas las 20 peores canciones de los años 80’?

1) “Hanging tough” (New Kids on the block):

Esta “boys band” norteamericana que alcanzó la cima de los rankings a fines de los años 80’ y principios de los años 90’ con canciones bastante aceptables como “Cover girl” y “Tonight”, preparó su asalto a los rankings con este básico tema que, pese a su poco imaginativo estribillo, fue del gusto de sus fans más incondicionales.

2) “Together forever” (Rick Astley):

El cantante inglés Rick Astley, que apareció en 1987 como una especie de “crooner” sintetizado, después de darse a conocer mundialmente con su tema “Never gonna give you up”, lanzó como segundo single este repetitivo y simplón tema que, de todas formas, se encaramó en lo más alto de las listas de popularidad.

3) “Don’t worry baby” (Bobby Mc Ferrin):

El único hit de este cantante de color basó su popularidad en una de las “silbaditas” más famosas de los años 80’. Pese a ello, llegó al primer puesto de los charts.

4) “Rock me Amadeus” (Falco):

El fallecido cantante austríaco Falco le hizo un flaco honor al genial compositor y pianista clásico del siglo XVIII con este atropellado rapeo en alemán salpicado con líneas melódicas y dudosos aportes de sintetizadores, el cual fue acompañado por un lamentable video musical que intentaba recrear el ambiente del genio musical. Pese a todo esto, aún así llegó al número uno en los charts en 1986.

5) “The edge of heaven” (Wham):

El dúo inglés integrado por el cantante George Michael y el guitarrista Andrew Ridgeley, después de consagrarse artística y comercialmente con el multiplatino álbum “Make it Big”, que contenía cuatro números uno, alcanzó el punto más bajo de su notable y colorida carrera musical con este entusiasta pero desabrido single, incluido en “Music from the edge of heaven”, su último disco de estudio. Después de separarse de Ridgeley, George Michael iniciaría una exitosa carrera como solista.

6) “We built this city” (Starship):

La prestigiosa revista Rolling Stone no dudó en elegir a esta canción como la peor canción de los años 80’. La canción, en realidad, no es tan mala como la pintan, aunque su absurda letra (“Marconi toca el mambo, escucha la radio”), que habla sobre cómo Los Ángeles de los setentas se construyó sobre el rock n’ roll (¿?), no ayuda mucho a salvarla.

7) “I’ll be there for you” (Bon Jovi):

Las limitadas condiciones vocales y compositivas del cantante americano de origen italiano John Bongiovi (su verdadero nombre) quedaron de manifiesto en este mediocre y lamentable single que intentó vanamente ser una power ballad con tintes épicos. Otros anémicos singles de este sobrevalorado artista norteamericano, como “Living on a prayer” y “You give love a bad name”, también dejaron mucho que desear musicalmente, aunque igual se encaramaron en lo más alto de las listas.

8) “I just called to say I Love you” (Stevie Wonder):

Esta canción, escrita, producida e interpretada por el músico y cantante afroamericano Stevie Wonder, provocó en su época reacciones maniqueas, es decir, se la amaba totalmente o se la odiaba con igual fuerza. Incluida en la banda sonora de la película “La Chica de rojo”, la canción, que curiosamente se llevó un premio Oscar como mejor canción de película, llegó a ser ridiculizada en la película de culto “Alta Fidelidad” (en una divertida escena, el personaje interpretado por el actor cómico Jack Black, quien encarnaba a un empleado de una disquería, encara ofendido a un cliente que le pregunta si en el local tienen este single para regalárselo a su hija en su cumpleaños).

9) “That’s What Friends Are For” (Stevie Wonder, Gladys Knight, Elton Johny y Dionne Warwick):

La reunión de cuatro estrellas de la canción no siempre es garantía de excelencia, y así quedó demostrado en esta pretenciosa y desabrida canción que, sin embargo, se transformaría en una de los temas más populares de 1986, ganando incluso un premio Grammy como mejor realización a dúo o grupo vocal.

10) “Party all the time” (Eddie Murphy):

Grabada en 1985 por Eddie Murphy, que por entonces era el actor de color más famoso del mundo gracias a la comedia de acción “Un detective suelto en Hollywood”, esta canción, que alcanzó el número 2 en el Bilboard Hot 100, confirmó las escasas condiciones vocales de Murphy, quien como cantante demostró ser un excelente actor. La canción sólo es rescatable en sus coros, cuando canta el músico negro Rick James, compositor y productor del tema.

11) “Heartbeat” (Don Johnson):

El actor Don Johnson, famoso en los años 80′ por personificar al policía Sonny Crockett en la serie “Miami Vice”, tampoco resistió la tentación de ponerse detrás de micrófono y lanzar un disco en 1986. Esta pretenciosa canción rockera llegó al Top Ten del Bilboard, lo que dejó más que contento al rubio actor, quien confesó que “quería que el disco fuera un rock moderno y duro, y creo que lo conseguí en cierto nivel”.

12) “Telling to my heart” (Taylor Dayne):

La cantante y productora Taylor Dayne consiguió altas ventas en Estados unido con este estridente y machacante single de pop dance. En el video la cantante aparece ultramaquillada con una gran melena aleonada, un look característico de la época.

13) “Pump up the jam” (Technotronic):

El grupo belga Technotronic se anotó un éxito mundial en 1989 con este ramplón single, que reunió los peores ingredientes de la música de discotecas de la época. Paradójicamente, en el año 2005, la canción, que figuró en numerosos rankings con las peores canciones de los años 80’, sería remezclada por varios discjockeys, que la transformaron en un número uno de las listas bailables británicas.

14) “Baby don’t forget my number” (Milli Vanilli):

Esta monocorde canción del dúo alemán de dance-pop Milli Vanilli fue lanzada en diciembre de 1988, convirtiéndose en el primero de sus tres éxitos número uno en el Billboard Hot 100. A favor del grupo se puede decir que este olvidable tema en realidad no fue cantada por ellos.

15) “Woodpeckers from space” (Videokids):

Esta canción, cuyo título significa “Los pájaros carpinteros desde el espacio”, fue lanzada por el dúo ítalo-holándés Videokids y tiene la particularidad de que cuenta con efectos de sonido de este famoso dibujo animado. En el momento de su lanzamiento fue tomada por una especie de broma por gran parte de los oyentes que la escucharon por primera vez.

16) “Bad” (Michael Jackson):

El fallecido rey del pop, responsable de verdaderas joyas de la música popular de los años 70′ y 80’ como “Shake your body down to the ground”, “Wanna be startin’ something” y “Billie Jean”, demostró que no era infalible al lanzar este mediocre y pretencioso tema, que intentó igualar en términos inspirativos los singles más famosos de sus álbumes “Off the Wall” y “Thriller”, sin conseguirlo. Se cuenta que Jacko pretendía cantar esta canción haciendo un dúo entre él y su rival musical de la época, Prince, sin embargo, el duende de Minneapolis lo habría mandado al diablo. Muchos afirman que la calidad musical de Jackson fue mermando a medida que su piel se iba haciendo cada vez más clara.

17) “Batdance” (Prince):

Esta canción de 1989, incluida en la banda sonora de la película “Batman”, del director Tim Burton, es una confusa y caótica canción bailable que cambia de marcha en un groove furtivo y funky antes de cambiar de nuevo para la conclusión de la canción. Pese a que no es una de las composiciones más inspiradas de Prince, uno de los genios indiscutidos de la música de los años 80’, de todos modos llegó al número 1 en Estados unidos.

18) “I feel the earth move” (Martika):

Esta canción de 1971, cantada originalmente por Carole King, fue versionada en 1989 por la cantante Martika, quien hizo una pálida versión del tema original. La canción, lanzada en el verano de 1989, tuvo una alta rotación radial, pero dejó de ser tocada en Estados Unidos después que en ese mismo año se produjera un terremoto en San Francisco.

19) “Walk the Dinosaur” (Was not Was):

Lanzada en 1987 esta canción bailable es un lamentable refrito musical de sonidos funky con gritos tribales que, quizás debido a esos mismos motivos, tuvo una alta rotación en el canal de videos musicales MTV.

20) “Da Da Da” (Trio):

La banda alemana Trio vendió más de 13 millones de copias de este single, que, desprovisto de toda ornamentación y pulido musical, se caracterizaba por un repetitivo y candencioso estribillo.

Bonus Track:

21) “Geronimo’s Cadillac” (Modern Talking)

El dúo alemán de electro pop Modern Talking lanzó este tema en 1986 que, como casi todos los facilones singles de su repertorio, parecían ser distintas versiones de una misma canción. De lo peor, sin duda, de los años 80’.

