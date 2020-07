En el marco del debate por el retiro de fondos de las AFP, la senadora Ximena Rincón se refirió a las medidas insuficientes del gobierno para palear la crisis económica a raíz del Covid-19. Situación que justificaría la decisión de sacar el 10%.

«Le hemos aprobado todas las medidas al Presidente de la República (…) la inmensa clase media de nuestro país no estaba comprendida. Por ejemplo, el tema del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) alcanza para algunos y no alcanza para todos. ¿Y qué le decimos a un dentista, a un profesional, a un técnico? Que, hoy día, después de años de esfuerzo se queda sin empleo, no tiene ingresos (…) Y si ese profesional dice ‘yo tengo ahorros en mi cuenta, he ahorrado por años, estoy en la disyuntiva de perder mi casa o recurrir a mis ahorros’», alcanzó a exponer la parlamentaria, que fue interrumpida por la ex ministra de Educación, Marcela Cubillos.

Marcela Cubillos: Está mintiendo, senadora

Ximena Rincón: ¿Por qué estoy mintiendo? Podría estar equivocada…

Marcela Cubillos: No, no, no…

Ximena Rincón: Cuidado con sus palabras, ¿por qué estoy mintiendo? ¿cuál es la mentira?

Marcela Cubillos: No, me hago totalmente responsable

Ximena Rincón: ¿Cuál es la mentira?

Marcela Cubillos: Ha dicho dos, de partida

Ximena Rincón: ¡¿Cuál?!

Marcela Cubillos: Por eso, si me deja, le explico…

Ximena Rincón: ¿Cuáles son?

«Dos mentiras. Primero, el incumplimiento del acuerdo de noviembre. Usted dice que no vio hechos de violencia después. Perdón, era un acuerdo por la paz y después de eso, lo único que uno vio, fue que la violencia siguió hasta marzo y que, además, los parlamentarios acusaron a las autoridades que están encargadas de ejercer las atribuciones contra la violencia. Es decir amarrarlas de mano. En segundo lugar, que no hay propuestas para la clase media, si arriba de la mesa había una propuesta mucho mejor para la clase media y ayer no se discutía sobre eso», expuso Cubillos, en el matinal Bienvenidos.

«Yo entiendo, la izquierda ganó. Tienen toda la razón en celebrar. Pero ganaron en un proyecto que no era para ir en ayuda de la clase media, era un proyecto para erosionar el sistema de pensiones. Entonces, yo creo que lo tienen que transparentar. Los único que siguen circulando en un limbo distinto, al parecer, son los parlamentarios de la DC y 13 incautos de Chile Vamos que también se creyeron el cuento que esto era para ir en ayuda de la clase media, cuando al lado había un proyecto mucho mejor», agregó.

Duro cruce en vivo



Ximena Rincón: Yo, perdón… no puedo aceptarle a Marcela que me trate de mentirosa porque yo no he visto a ninguno de los que firmó el acuerdo del 15 de noviembre pasado en actitud violenta. Así que cuidado.

Marcela Cubillos: Me hago completamente cargo…

Ximena Rincón: Te escuché atentamente, ¿me dejas terminar?

Marcela Cubillos: Acusar a las autoridades políticas de ejercer sus atribuciones para enfrentar la violencia, obviamente es incumplir un acuerdo porque los deja amarrados de mano.

Ximena Rincón: La ex diputada habló de actitudes violencia y eso no es así. Yo no acepto que me traten de mentirosa. No es efectivo porque el Presidente tuvo que salir con un paquete que no es suficiente.

Para cerrar, la senadora recalcó que las medidas del Gobierno «son insuficientes, llegan tarde y no responden a la totalidad de los que hoy día necesitan ayuda. Y ese es el punto, no es una mentira, es un hecho real. Desde marzo estoy con esto. A mí no me pueden cargar que quiero destruir el sistema de las AFP».

