Tras una reunión encabezada esta mañana por el Presidente Sebastián Piñera, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, planteó este jueves que se necesita establecer “un nuevo trato” con Chile Vamos y que “debemos aprender a hacer mejor las cosas”.

Esto tras el duro revés que sufrieron ayer en la Cámara con la aprobación del proyecto de ley que permite el retiro del 10% de los fondos de pensiones, el cual contó con el apoyo de 13 diputados oficialistas, pese a las intensas gestiones desplegadas ayer por La Moneda.

En una señala de unidad, el jefe de gabinete entregó una declaración a la prensa desde La Moneda, acompañado por el resto de los ministros del comité político, los titulares de Hacienda, Ignacio Briones, de la Segpres, Claudio Alvarado, de la Segegob, Karla Rubilar y Desarrollo Social, Cristián Monckebereg, ocasión en que señaló que lo ocurrido ayer es una “mala noticia”.

“Hacer lo que es popular, no necesariamente significa hacer lo correcto, y este es precisamente el caso”, recalcó Blumel, añadiendo que el proyecto aprobado significará “menores pensiones, porque lo que les estamos diciendo a la clase media que para poder enfrentar la recesión van a tener que utilizar sus propios ahorros previsionales”.

A su juicio, el proyecto “es injusto, porque le da menos al que tiene menos y le da más al que tiene más y lo financian los mismo trabajadores con sus ahorros previsionales”.

Pese a ello, el titular del Interior recordó que todavía queda por delante la tramitación del proyecto en particular, esperando así que “en el curso de la tramitación de dicho proyecto, nosotros podamos convencer al Parlamento y a Chile de que la propuesta que ha impulsado el Gobierno es mejor y es más justa”.

Sacar lecciones

Además, el ministro abordó la situación en Chile Vamos, apuntando que “como coalición debemos aprender la elección lo que pasó ayer no fue bueno y constituye un traspié muy importante. Como Gobierno y coalición debemos aprender a hacer mejor las cosas, a trabajar con más unidad y a trabajar también con convicción frente a las cosas que son buenas para Chile”.

“Es por ello que como Gobierno vamos a trabajar también con mucha fuerza para proponer un nuevo entendimiento, un nuevo trato en la relación entre el Gobierno y la coalición. Ayer lamentablemente no pudimos actuar con unidad y al no actuar con unidad, hicimos posible que avanzara una iniciativa que no es buena para Chile”, sostuvo.

Luego tomó la palabra del ministro de Hacienda, quien reiteró que el proyecto “es una mala idea, porque afecta las pensiones futuras”. A la vez que aseguró que “como Gobierno creemos que le hemos ofrecido al país un plan para la clase media que constituye una mejor idea, una mejor solución”. Esto dado que reiteró que su propuesta abarca un mayor número de personas, entre otras cosas.

