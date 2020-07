El proyecto que propone retirar fondos de pensiones de las AFP para enfrentar esta crisis sigue avanzando en el Congreso. El miércoles se aprobó la idea de legislar en la Cámara de Diputados, y hoy regresó a la Comisión de Constitución, para que los diputados voten las indicaciones ingresadas.

Una de esas indicaciones, establecía que no se podría cobrar una comisión por los fondos retirados, y no constituirán renta, es decir, proponía que no paguen impuestos. Y finalmente los diputados de la instancia aprobaron la indicación con siete votos a favor, cuatro votos en contra y una abstención.

Otra de las indicaciones que fueron votadas, pero que terminó siendo rechazada, establecía que se elimine el piso mínimo que se puede retirar de $1 millón.

Cabe recordar que el proyecto señala que de forma excepcional, por una vez, y con el objetivo de mitigar la actual crisis, todos los afiliados que están en AFP podrían retirar hasta el 10% de los fondos que han ahorrado en su cuenta de capitalización individual.

Eso sí, hay un monto máximo que se puede retirar, y también se establece un mínimo para aquellas personas donde el 10% no representa mucho dinero. En concreto, si bien se puede retirar hasta el 10% de los fondos, no puede superar los UF150 (cerca de $4,3 millones). Asimismo, el mínimo a retirar es de UF35 (cerca de $1 millón).

De este modo, si para una persona el 10% del total de sus fondos representa menos de $1 millón, de todas maneras va a poder retirar $1 millón, aunque signifique el 80% de sus fondos, o incluso la totalidad de sus ahorros de pensiones.

