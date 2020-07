Esta mañana, el ministro secretario general de la Presidencia, Claudio Alvarado, se refirió a la actual situación del gobierno y la discusión sobre el posible retiro del 10% de los fondos de pensiones.

Al respecto, el ministro Alvarado indicó que a su parecer, el tiempo podía ayudar a comprender mejor cuales son las opciones y alternativas que tiene el gobierno para evitar el retiro de pensiones.

“Estamos afectados por una situación puntual – que indudablemente reconocemos que existe una caída de ingreso en las personas y familias – pero de esa situación puntual se esta haciendo cargo el gobierno con una serie de programas sociales y legislación que han aprobado los propios parlamentarios”, sostuvo.

“Pero hoy día afectar con un retiro la disponibilidad de ahorro para la previsión futura de las familias, de las personas, me parece que no es una buena política pública”, agregó. “Me parece que tenemos que hacer un esfuerzo por conversar, por convencer y dar a entender los beneficios y las bondades que ofrece el Gobierno”.

Aquí, Alvarado hace mención a las medidas que ya anunció el Gobierno en ayuda de la clase media, como la contribución de carácter solidario de hasta 2 millones 600 mil pesos.

“Tenemos que separar los elementos y si bien el 10% resulta atractivo comunicacionalmente, es aceptado ciudadanamente, creo que quienes están en el parlamento, quienes estamos en ejercicio como autoridades públicas tenemos que ser responsables con las políticas públicas”, expresó.

Sobre su trabajo en el Gobierno y su reconocida “muñeca negociadora” que en este caso no obtuvo el resultado deseado, Alvarado indicó que esto a su parecer es un caso puntual.

“Creo que estas son situaciones puntuales, y en definitiva yo siempre he tenido un trabajo y una relación en el parlamento con todo el sector político, y en definitiva hoy fue nuestro propio sector político que nos generó un golpe y una derrota”, sostuvo.

“Indudablemente que tenemos que mirar donde están las falencias, muchos nos han dicho que esto es un cúmulo de situaciones, que esto fue la gota que colmó el vaso, y que en definitiva los llevó a actuar de esa manera, pero yo siento a veces que hay que revisar bien cuales son los procedimientos, las prácticas, las estrategias, conversarlo entre todos, todos tenemos experiencia política, y ver como salimos adelante”.

Sobre qué van a ofrecer para que este proyecto no sea votado a favor en la Cámara Alta, el ministro indica que en la votación “inciden elementos distintos a las propuestas del Gobierno”.

“Hay un gran número de parlamentario en Chile Vamos que apoyaron la propuesta del Gobierno, hay otro número menor que nos infringió un daño no menor desde el punto de vista de la relación al interior de nuestra coalición, de trabajar con unidad”, indicó. “Pero creo que a veces influye mucho el bullying en redes sociales, influye mucho cómo vota el compañero de distrito, influye mucho la presión ambiental, y creo que un parlamentario tiene que ser capaz muchas veces de abstraerse de esa presión ambiental y actuar en función de lo que es correcto desde el punto de vista de lo que es una buena política pública”.

Según sostuvo Alvarado en Pauta, este proyecto hace “hace que la gran mayoría – que 3 millones de personas – se quede sin un peso en sus fondos previsionales”.

“¿Y qué vamos a hacer cuando esas personas ya no estén con una fuente de trabajo alternativa, hayan entregado lo mejor de su vida laboral, no tengan otra opción? ¿Cómo vamos a solucionar ese problema? Hoy estamos en una situación transitoria y esa situación transitoria ha sido abordada por el Gobierno, y el parlamento lo conoce bien”, indicó.

Sobre si las medias que ha anunciado el Gobierno son suficientes frente a los problemas que enfrentan las personas con toda la crisis económica que ha provocado la pandemia del coronavirus en cuanto a trabajos, el ministro secretario general de la Presidencia indicó que “siempre en una situación de crisis las personas van a considerar que las medidas van a ser insuficientes”.

“Muchas veces en política, algunos prefieren la crítica corta, la mirada al día a día, que el Gobierno llegó a tarde, pero cuando uno revisa todo este proceso, indundablemente uno se da cuenta que nos estamos haciendo cargo del problema”, agregó.

“Si esto fuera el último ratio (el retiro del 10%) y no hay ninguna otra alternativa, quizás pudiéramos conversarlo y podría ser razonable, pero existen otras opciones que son mejores”, sostuvo.

Sobre qué responsabilidad tuvieron finalmente los líderes de los partidos en el desalineamiento de los diputados y senadores, Alvarado indicó que es “de todos”.

“Es una responsabilidad compartida y de todos, porque en definitiva vemos que los partidos políticos en todas las coaliciones tienen dificultades en sus relaciones interna, tienen dificultades en su relación entre partidos”, sostuvo.

“En consecuencia desde el punto de vista de nuestro sector político, de Chile Vamos, espero que esas diferencias al interior de los propios partidos pueda superarse y exista un mejor relacionamiento entre los partidos y que sean capaces de generar propuestas comunes y para poder interactuar de manera mas fluida y mas productiva con el propio Gobierno”, agregó.

Sobre el anuncio del día de ayer, en donde se indicó que el Gobierno suspendía el comité político con Chile Vamos de los lunes “hasta nuevo aviso”, Alvarado indicó que hacía bien “bajar la intensidad y tener momentos de reflexión” .

“Cuando se dan momentos de división al interior de una coalición que afecta el resultado en votaciones que son relevantes y significativas, hace bien bajar la intensidad, tener momentos de reflexión y dar un espacio para que ambas partes veamos cuál es el mejor camino”, sostuvo.

“Una reunión de comité político de los días lunes, que tiene un formato tradicional, que nos ha llevado a situaciones de diferencias, no está dando frutos, no está dando resultados, no está siendo efectivo. Y yo creo que es bueno, conveniente, revisar, mirar y retomar esa comunicación habitual una vez que se revisen estos procesos internos”, agregó.

/psg