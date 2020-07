El arduo debate que se llevó a cabo en el Congreso por el proyecto de ley que permite a los afiliados retirar hasta un 10% de sus ahorros en las AFP sigue dando que hablar. Esta vez fue el turno del economistas nacional y académico de la U. de Chile, Alejandro Alarcón, quien se enfureció por una frase del diputado Giorgio Jackson (RD).

El ex gerente general de Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile cuestionó en Twitter que en plena discusión Jackson haya hecho, según el economista, “un llamado a la violencia” y presión para que se aprobara el proyecto.

La razón de por qué el académico se enojó con Jackson radica en que, durante el Gobierno de la Unidad Popular, uno de sus hermanos fue asesinado a mano de grupos extremistas.

Al momento de argumentar su posición respecto al retiro del 10% de las AFP el parlamentario del Frente Amplio aseguró que “si pensamos en personas como Marco -un ciudadano que perdió su negocio-, que depositaron su confianza en el Gobierno que hoy día le está dando la espalda, la verdad es que el estallido social que se pueda venir después es imaginable”.

Al respecto, Alarcón aseguró que “Giorgio Jackson dijo ayer que si no aprobaba el proyecto de las AFP iba a llamar a la violencia. No me vengan con cuentos, cuando se usa la violencia con fines políticos esto termina en cualquier cosa. A principio de los 70 se desató la violencia en Chile y terminó en un golpe de Estado tres años después”.

“Giorgio Jackson es una persona totalmente irresponsable, hace lo que se le da la gana, dice lo que se le da la gana. Si él, pone como condición que se apruebe una ley de la república, o de lo contrario va haber violencia, me parece que pisamos terreno muy peligroso. Es una amenaza y él es un líder del Frente Amplio”, dijo el economista.

Por último, Alejandro Alarcón hizo un llamado para que Jackson, “pida perdón, se disculpe con quieres queremos la democracia”.

