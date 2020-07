La destacada viróloga Li-Meng Yan dio una entrevista el viernes 10 de julio a la cadena Fox News en donde cuenta el drama que padece. Tuvo que huir de Hong Kong tras ser silenciada por el gobierno chino por “saber información que pudo salvar miles de vidas”.

La investigadora ahora está en Estados Unidos, pero teme por su vida y por las represalias que pueda sufrir su familia de parte de las autoridades chinas.

De todas formas Li-Meng Yan hace duras acusaciones contra el régimen comunista y también involucra a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los problemas de la viróloga comenzaron cuando advirtió al gobierno de la letalidad y peligrosidad del Covid, muchos antes de que China reconociera el problema. Ahí fue silenciada y presionada por el régimen.

De hecho asegura que el 31 de diciembre un compañero le advirtió que el virus se propagaba persona a persona, fecha mucho antes de la que China y la OMS asumieron esta realidad. El 9 de enero de 2020, la OMS emitió una declaración donde negaba este tipo de transmisión.

Según Yan, toda la información que apuntaba a que se trataba de un virus de alta peligrosidad está en conocimiento no solo del gobierno chino, sino que también de la OMS, mucho antes de que se dieran las alertas internacionales.

🚨🚨🚨BREAKING NEWS: CHINESE VIROLOGIST DR. LI-MENG YAN UNCOVERS NEW INFORMATION ON ORIGINS OF COVID-19. #ChinaLiedPeopleDied pic.twitter.com/3N4MHlujbl — Kela Dove🇺🇸#MAGA🇺🇸#KAG🇺🇸 (@DovePatriot) July 11, 2020

Esto porque los datos los sabía Malik Peiris, quien según el sitio de la OMS es “asesor” en el Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional para la Neumonía del nuevo coronavirus (COVID-19).

Según Yan, Peiris sabía del rápido crecimiento del virus e China a principios enero, “pero no hizo nada al respecto”.

“Sabía que sucedería porque conozco la corrupción entre este tipo de organización internacional como la OMS para el Gobierno de China y el Partido Comunista… Sé cómo lo ocultaron… Lo acepto, pero no quiero que esta información engañosa se extienda al mundo”, agregó.

La viróloga además narró como llegó a Estados Unidos, después de viajar 13 horas fue detenida por agentes de aduanas, pero “les rogué que no me dejen volver a China porque he venido a decir la verdad sobre la COVID-19, protéjanme. Sino me va a matar… Van a matarme”.

