Recuperar la seguridad interna en todo el territorio. Sin excepciones. No puede haber algún lugar público en el que la policía, los funcionarios del Estado o cualquier ciudadano no pueda transitar o hacer su trabajo libremente. Chile es uno solo de Arica a la Antártica. Los terroristas no pueden tener secuestrada la Araucanía, ni los narcotraficantes hacer lo que quieran en todo el territorio. Recuperar a nuestro Poder Judicial, promoviendo jueces profesionales, no ideologizados y que hagan cumplir la Constitución y las leyes. Igual objetivo para el Ministerio Público con relación a los fiscales. Trabajar para que abogados de buenas universidades ingresen al poder judicial. Modificación al sistema electoral. Es inmoral que existan parlamentarios en ejercicio que hayan obtenido menos de 2% de los votos. No representan a nadie y además muchos de ellos no tienen el coeficiente intelectual para ejercer los cargos. Se debe volver al sistema binominal, en que los payasos tienen menos opción de salir elegidos. Recuperar la educación pública, priorizando la educación pre escolar, básica y media. Los estudiantes a estudiar. Recuperar la independencia y la calidad de los profesores, muchos de ellos seguidores del Partido Comunista y promotores de una enseñanza odiosa rupturista y anarquista. Reforzamiento de la red de salud pública, con más y mejor infraestructura hospitalaria. La colaboración público-privada ha dado muestras de eficiencia en este sector. Estricto control a la inmigración ilegal y acciones concretas para repatriar a sus países de origen a todos aquellos que están en nuestro territorio al margen de la ley, quienes hayan entrado ilegalmente y quienes tengan antecedentes delictuales. Recuperación de monumentos, estatuas y símbolos destruidos por los vándalos en el estallido delictual de octubre pasado. Nuestra única bandera debe volver a flamear. Promover una política exterior abierta al mundo en lo comercial, pero no sumisa a los dictados de organismos internacionales que tanto daño le han hecho a nuestro país. Chile no puede seguir adoptando, sin previo análisis, políticas impuestas por la ONU en materias de familia, derechos humanos, inmigración etc. etc. Defensa de nuestro territorio de manera frontal y firme. No más concesiones ni debilidad frente a vecinos inamistosos y provocadores. Promoción en la sociedad y en especial en los más jóvenes de conceptos básicos para alcanzar el desarrollo. Honestidad, trabajo bien hecho, estudio, sacrificio y responsabilidad. Deberes antes que derechos. Firme control a la eficiencia en los gastos del Estado. Chile mal gasta decenas de millones de dólares por un Estado muy grande y muy poco eficiente. Está a la vista que sobran ministerios y servicios públicos. En este punto, se contempla la eliminación de los pagos a exonerados falsos y acciones legales en contra de quienes fueron parte de esta organización para delinquir. El número de parlamentarios debería reducirse a la mitad. Recuperación de una red ferroviaria de pasajeros y carga, buscando fórmulas público- privadas. Construcción de embalses en lugares azotados por la sequía. Ha faltado decisión política para llevar adelante proyectos concretos. En Chile sobra el agua, pero está mal aprovechada. Recuperación de la Universidad de Chile, que le pertenece a todos los chilenos, hoy raptada por la izquierda dura, salvo un par de facultades. Promoción de una prensa objetiva. La mayoría de los periodistas en Chile son de izquierda. Basta ver los matinales de televisión y sacar conclusiones. En prensa escrita, aunque algunos digan lo contrario y aunque los dueños de los diarios no todos se podrían considerar de izquierda, sus equipos editoriales están capturados por periodistas sesgados y definitivamente poco objetivos. Simplificación del sistema y normas tributarias. Las sucesivas reformas han generado un entuerto difícil de entender, controlar y aplicar. Los impuestos en Chile suben y el país no crece. Adicionalmente el Estado gasta mal lo que recauda. Promover de verdad la música y las artes de manera responsable y constante, pero no desde una perspectiva ideológica, sino más bien, como una genuina expresión artística transversal. Promoción del deporte, como agente fundamental en la educación de la juventud y como parte integrante de los planes de salud preventiva. Potenciar de manera efectiva la descentralización del país. Se habla mucho y se hace poco, para que Santiago no siga siendo Chile, es necesario promover inversiones en regiones y generar centros tecnológicos relacionados con las actividades productivas de cada región (minería, agricultura, ganadería, forestal, salmonicultura, turismo) Finalmente, potenciar al turismo como una industria relevante para Chile. Hasta la fecha siempre ha sido un sector de segundo nivel, cuando su potencialidad como generadora de divisas es inmensa.

Andrés Montero, Ingeniero Comercial UCH, Master en Relaciones Internacionales, The Fletcher School of Law and Diplomacy. Colaborador estable de ABC de Madrid, para ellibero.cl

