El ex presidente del Banco Central y Decano de la Facultad de Economía de la U. de Chile, José de Gregorio, cuestionó el proyecto de ley que permite el retiro del 10% de los fondos de las AFP y afirmó que es mejor opción un autopréstamo desde los fondos de pensiones.

“Es muy preocupante lo que pasa con la gobernabilidad en el país, porque estamos llegando a un extremo en que lo que se hace en el Congreso a mí me parece bastante inadecuado”, señaló el economista.

Dijo que el proyecto “es inapropiado, en el sentido de que no corresponde hacer la reforma previsional en medio de la pandemia y de la discusión legítima de si hay que retirar o no fondos (de las AFP)”.

En esa línea, uno de los puntos que cuestionó es que se establezca “un fondo solidario que complementará los retiros” de fondos. En su análisis, “si ese fondo solidario devuelve los retiros es lo más injusto que hay, porque quienes sacan más son quienes tienen más”.

Ante eso, sostuvo que “un autopréstamo desde los fondos de pensiones para gente que realmente lo necesita es algo que se puede considerar como opción (…) Creo mucho más en un sistema de autopréstamo, que te compromete en un par de años más a (devolver)”, señaló.

No obstante, dijo que éste debiera ser “muy acotado, a quienes no están recibiendo (ingresos) o están recibiendo muy poco”. “Esto no significa dar una oportunidad para que todo el mundo saque pensiones”, afirmó.

Sostuvo que “hay que ser bien riguroso: el que está dispuesto a hacerlo (retirar), en los próximos años tiene que estar dispuesto a devolver. Y para efectos de la contabilización de los subsidios a las pensiones, pensión solidaria y cosas así, se calcule como si no hubiera retirado (…) Hay que ser bien responsables”.

El economista indicó que un crédito a interés 0% –como el que está ofreciendo el Ejecutivo– también le parece “más eficiente”. Sin embargo, dijo que “el problema con la oferta del Gobierno es que llega tarde y que no sabemos exactamente cuál es la cobertura (…) y eso es lo que a mí me preocupa”.

/psg