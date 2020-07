Matías Rodríguez, capitán de Universidad de Chile en conversación con En Cancha, se refirió a la vuelta del fútbol y a la posibilidad de enfrentar a Colo Colo en el reinicio del torneo en un Estadio Nacional sin público.

El lateral derecho de los azules, se mostró ansioso por el comienzo de los entrenamientos y con la expectativa de seguir por el buen momento que habían mostrado a principios de año bajo la dirección de Hernán Caputto.

Además, el campeón de la Copa Sudamericana con los laicos tuvo palabras para su vida después del fútbol, en la que reveló que entre sus proyectos está ser entrenador.

¿Cómo van las ansias de volver a entrenar después de tanto tiempo?

“Tras más de cien días casi encerrados pasamos por todos los estados posibles: ansiedad, nervios, frustraciones alegrías, en fin, ya queda poco para volver a entrenar y de a poco vamos volviendo a la normalidad. Estamos con la ilusión de retornar a las canchas, el grupo se ha portado de forma espectacular, muy profesionales y seguimos conectados desde el primer día y acatando todas las indicaciones dadas por el cuerpo técnico”.

¿Cómo tomas la posibilidad de regresar a competir con pocas semanas de entrenamiento?

“Si la decisión pasara por nosotros ojalá sea de cuatro a seis semanas los entrenamientos, antes de que se reinicie todo, ya que hay un protocolo que hay que seguir tanto de seguridad como de salud y recién nos estaríamos juntando todos a la tercera o cuarta semana. Imagínate si a la cuarta hay que jugar es complicado tanto para nosotros como para el técnico. Después tenemos las pruebas que han pasado en Europa con las lesiones. Por ahora estamos en conexión con el preparador físico y el cuerpo médico, tratando de hacer andar la máquina para cuando volvamos nos adaptemos lo más rápido posible. La idea es poder entrenar una semana o dos semanas con el plantel completo”.

¿Ayudará esta nueva regla de los cinco cambios?

“Por el momento que estamos viviendo y por lo que se dio en el fútbol, obviamente va ayudar, porque si jugamos cada tres o cuatro días y si hay lesiones, en lo personal ayudaría bastante, no para siempre, pero si por este tiempo. Hay que pensar en que no todos los planteles tienen tantos jugadores. Ojalá no se lesione nadie y que los cambios sean por rendimiento y tácticos”.

¿Crees que la U pueda mantener el buen nivel que mostró a principios de año?

“Veremos como se da la vuelta. A todos los equipos nos pasó esto de la paralización, es muy difícil pensar como vamos a volver, quizás retornemos mejor, nadie lo sabe. Cuando se concrete y volvamos a jugar uno podrá hacer las comparaciones para saber si nos sirvió o no y a quién le benefició o no”.

¿Cuál fue la clave de esta renovada U que se mostró en los primeros partidos?

“El año pasado fue muy duro, tanto a nivel grupal y como equipo. Iniciar este torneo era de mucha ilusión, nos sacamos la mochila pesada del año pasado y como que nos dio un aire nuevo a los que nos quedamos, más los chicos nuevos que llegaron con hambre de gloria, sumada a la experiencia de Walter, Joaquín y del Pino Mago que también son un aporte. Se armó un lindo grupo, teníamos la confianza de lo que nos decía el entrenador y hasta el momento íbamos por buen camino, esperemos sigamos así”.

La ilusión de ganar el Superclásico

¿Qué te parece en el reinicio del torneo enfrentar a Colo Colo en el Superclásico”

“Antes de jugar con Palestino, la gente te hacía sentir el próximo partido que era el clásico. En lo personal encantado, siempre me gusta jugar. Uno es consciente que cuando se gana es felicidad y cuando se pierde es tristeza, pero es 50 y 50 y yo siempre busco que mi 50 a favor sea mayor”.

¿Cómo te imaginas este superclásico sin público?

“Va ser muy raro, nosotros estamos acostumbrados a jugar con la cancha llena y jugar un clásico de esta manera va ser extraño, pero bueno, habrá que acostumbrarse por un tiempo a jugar sin gente. Nunca me había tocado jugar así, se va escuchar todo, hay que tener cuidado con eso y serán muchos factores que pueden jugar a favor o en contra, pero yo tengo fe que será favorable para nosotros”.

Desde el 2013 que la Universidad de Chile no vence a Colo Colo ¿Crees que puede ser este el momento?

“Siempre tenemos la ilusión de que cuando pasa un tiempo largo en el que no se consiguen cosas, es una posibilidad para lograrlas. En este caso para conseguir la victoria después de tantos años y en lo personal uno siempre quiere ganar, creo que tendremos una gran posibilidad para cortar la racha”.

¿Que peleará la U este año?

“Nosotros estamos para pelear el torneo, ya no queremos mirar la parte baja, si no siempre mirar como club grande los primeros puestos, obviamente buscaremos levantar la copa y clasificar a la Libertadores o Sudamericana. Sabemos que íbamos en crecimiento y que estaremos luchando por el torneo”.

Posible salida de De Paul y su presente y futuro en la U

¿Sería una pérdida que se pueda ir Fernando De Paul?

“Sabemos que él estuvo en el club esperando su momento y ahora que se le dio tiene que aprovechar que hoy está jugando en la U, lo ha hecho muy bien, está en crecimiento y en lo personal creo que tiene mucho más para dar. Si se lo llevan lo extrañaríamos, pero creo que es el momento de él para disfrutarlo con nosotros. Si se queda muy feliz y si le toca la posibilidad de partir lo despediremos como corresponde. Yo creo que se quedará con nosotros”.

¿Qué deuda te queda con la U o qué te gustaría conseguir antes del retiro?

“Me gustaría ganar la Copa Libertadores, estuvimos dos veces cerca, por qué no soñar con ella y verla como una posibilidad. Sabemos que es difícil, pero si me preguntas cuál es mi sueño sería ganar la Libertadores”.

¿Que viene después de fútbol?

“Seguro que con el fútbol habrá una conexión. Retome el curso de entrenador, pero también tengo una empresa de asesoramiento de inversión inmobiliaria y ese tipo de cosas que siempre me gustaron, siempre buscando alternativas, no me quedaré quieto”.