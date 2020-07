Robert de Niro se encuentra en una encrucijada económica debido a los problemas economicos en los que se encuentra tras la pandemia por el coronavirus según lo que declararon los abogados que llevan las cuentas del popular actor.

Reducción del límite de la tarjeta

Uno de los primeros alegatos en contra de De Niro llegó de parte de su ex esposa, Grace Hightower, que protestó ante el tribunal de Manhattan que su ex esposo le había restrigido el límite de su tarjeta de crédito desde 100.000 dólares a 50.000.

La versión oficial

Caroline Krauss, la abogada de De Niro, salió al cruce de esas versiones al afirmar que el actor tuvo que reorganizar sus finanzas debido a que la pandemia por el coronavirus afectó los ingresos de sus restaurantes.

Millonarias pérdidas

La letrada informó que De Niro ha perdido cerca de 5 millones de dólares entre abril y mayo, por lo que tuvo que pedir prestado unos 500.000 dólares por la falta de efectivo para hacer frente a las deudas.

Posibles ganancias

Krauss defiende a su cliente al afirmar: “Si todo comienza a cambiar podrá ganar unos 7,5 millones” y ataca a sus ex esposa: “Estas personas [referiéndose a su ex mujer e hijos] siempre han gastado más de lo que él ha ganado, por lo que este hombre no podría permitirse el lujo de mantenerse al día con su estilo de vida“.

El ataque de la defensa

El abogado de Hightower, Kevin McDonough, respondió, según Toofab: “De Niro ha usado la pandemia del COVID-19 para pegarle financieramente a su ex esposa. No creo que un hombre que tiene un patrimonio de 500 millones de dólares y gana 30 millones al año, de repente necesita reducir en un 50% el aporte a mi clienta y echarla de la casa”.

El fallo del Juez

El juez ordenó que De Niro mantuviera el límite de la tarjeta de crédito en 50.000 dólares y le diese 75.000 para encontrar una casa de verano para ella y sus dos hijos. La pareja estuvo casada durante dos años, entre 1997 y 1999 y volvieron a juntarse en 2004 hasta 2018.

