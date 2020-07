El cantante argentino Andrés Calamaro desató la polémica en redes sociales al expresar en su cuenta de Twitter, con motivo del 35 aniversario del famoso concierto Live Aid, que Queen le parece “el grupo más inflado de la historia”, lo que causó controversia entre sus fans. “Live Aid… seguimos pagando por esos veinte minutos buenos de Queen”, escribió el músico argentino, quien además lanzó su “opinión profesional” sobre una gran cantidad de bandas de rock, siendo algunas no tan favorables.

“Para no ofender a nadie diré que… Queen está entre los cien mejores grupos de Inglaterra”, prosiguió, para luego escribir una lista de artistas británicos que él considera mejores: “Ian Dury, Alex Harvey, Steve Marriot, The Cure, The Clash, Rolling Stones, Led Zeppelin, The Faces, Dr Feelgood, Van Morrison, Experience, Lemmy, King Crimson, Eric Clapton, The Who, Beatles, Jeff Beck, Massive Attack… Bowie, Fripp, Mick Ronson, Lydon, Big Audio… King Krule, Genesis, Beatles, The Clash, Van the Man… Movida Bristol, Onassis, Morrissey, Costello… Ian Dury, Alex Harvey, Black Sabbath, Maiden, Stones… podríamos seguir toda la noche”

También se atrevió a sugerir que Pink Floyd están “un poco inflados” y que “Red Hot Chili Peppers me caen genial pero son una banda horrible”. “Espero no escuchar un disco entero de Foo Fighters en mi vida”, finalizó el cantante.

/gap