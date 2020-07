¿Qué le pasó a Piñera?

En estos días es muy probable que el Presidente Piñera se haya planteado cómo ha sido posible que la situación que está viviendo el país haya llegado a un punto en que jamás vislumbró, cuando tomó la decisión de postularse, para un segundo período presidencial, que si sigue así terminará en niveles de deterioro muy fuertes que acarreará graves consecuencias para el desarrollo futuro del país.

Qué lejanos debe ver aquellos días en que esperaba que sería el anfitrión de los principales líderes mundiales en la APEC de Chile y de la reunión sobre Cambio Climático que permitiría alentar desde Chile un impulso mundial ante la urgencia de adoptar políticas que permitan salvar al planeta, Todo eso se ha ido al tacho de la basura y para peor de males luego del 18 de Octubre se nos ha venido la pandemia mundial, que obviamente no es su culpa, pero que pone al planeta de cabezas para darnos cuenta que hemos retrocedido en todos los campos y nos demoraremos, con suerte, una par de décadas para sortear las dificultades que nos volverán a sumir en el retroceso social nuevamente.

Para complicar las cosas su base de apoyo político comienza a dinamitarse y no sólo por faltas de liderazgo sino también porque se nos vienen procesos electorales en que cada posible postulante quiere llegar a la cédula con la menor infección posible del costo de perjuicio del gobernante asumiendo que ello terminará por perjudicarlo. Ello parte del pago de Chile y no es ninguna novedad. Lo más grave es que muchos que votaron por Piñera y muy especialmente aquellos de sectores más empobrecidos, que confiaron en que podrían volver a recuperar algo de los beneficios de su primer período les costará mucho entender que no han mejorado nada y terminarán preguntándose, inevitablemente, que es lo que le ha pasado a Piñera.

por Enrique Gandásegui García

