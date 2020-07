Leeds United es un histórico del fútbol inglés y el objetivo logrado por el equipo de Marcelo Bielsa despierta el sueño de volver a verlos competir en lo más alto de la Premier League como en los primeros años de la competencia.

Lo cierto es que la continuidad de Marcelo Bielsa todavía no está garantizada, aunque la directiva del club desea que se quede y lo incentivarán con un gran proyecto económico. Ascender a la Premier League le permite al Leeds United acomodar sus finanzas y tener una ambiciosa idea que no solo sea mantener la categoría: son varios los nombres que ya sonaron, aunque el argentino todavía no se sentó a planificar la próxima temporada.

El ascenso del Leeds United tendrá como mínimo una inyección de alrededor de 170 millones de libras esterlinas, unos 214 millones de dólares. Todo este ingreso sería por derechos de transmisión y los nuevos patrocinadores que tendrá el club ya que el italiano Andrea Radrizzani, propietario de la institución, aseguró hace algunas semanas que ya tenía acuerdos acordes al ascenso.

La Premier League es el torneo que más dinero reparte por derechos televisivos. Para tener en cuenta el salto diferencial que generó el ascenso hay que explicar que la English Football League Championship (segunda división) tiene un acuerdo por derechos televisivos de 735 millones de dólares, mientras que la máxima categoría tiene un contrato de tres años por un valor de 5.600 millones de dólares.

Incluso cabe destacar que en la temporada anterior (18/19), Manchester City fue el campeón e ingresó 169,5 millones de dólares por derechos televisivos, mientras que Huddersfield, último y descendido, ingresó 110 millones, una cifra totalmente espectacular como mínimo para un equipo que peleó en la zona baja.

“Víctor, Andrea y yo nos reuniremos con Marcelo la semana próxima. Hablaremos de los planes para la próxima temporada, tal como hicimos al comienzo de ésta. Bielsa tiene su propia evaluación, sabe qué dirección quiere darle al club. La reunión abarcará desde las necesidades del equipo hasta los cambios que quiere hacer en el centro de entrenamientos de Thorp Arch e incluso en su cuerpo de colaboradores. Obviamente, también tendremos que resolver su propio contrato”, explicó Angus Kinnear, CEO de Leeds, en una charla con Yorkshire Evening Post.

La directiva no quiere ni pensar que Bielsa puede irse del club. El argentino generó un impacto muy importante en los jugadores y en los hinchas, además de que será un incentivo extra porque su presencia generará aún más interés. ¿Quién no lo quiere ver ante otros grandes entrenadores como Pep Guardiola, Jurgen Klopp o José Mourinho?

