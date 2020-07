Christian Bravo se formó futbolísticamente en Universidad de Chile, aunque tuvo un mejor paso por Universidad Católica al mando de Mario Salas. Pasó por otros clubes nacionales antes de emprender rumbo a Uruguay.

El puntero de 26 años defendió al Montevideo Wanderers, donde hizo una gran temporada que le permitió fichar por Peñarol, uno de los clubes con más tradición y ganadores de Sudamérica.

Y como es la vida, ahora le tocará enfrentar a Colo Colo por Copa Libertadores, encuentro que está programado para el 15 de septiembre, aunque no hay confirmación de que el cuadro Manya quiera viajar a Chile.

De todas maneras, el Plancha le tiene ganas a los albos, especialmente por su paso en los elencos archirrivales y en conversación con Pelota Parada de CDF comentó sus sensaciones.

“Obviamente que es lindo jugar contra Colo Colo. Siempre fue una motivación extra, porque vestía la camiseta cruzada y eso me motivaba a ganarle a un archirrival directo. Por mí, quiero ir a jugar, aunque no sea con gente, pero la motivación de ir al Monumental me permite tomarlo con toda seriedad”, aseguró.

Sobre los comentarios que indican que su equipo no quiere venir al país por la crisis sanitaria, el delantero sostiene que “quiero ir a jugar esta Copa, que para el futbolista es importante, más aquí en Peñarol, que se toma mucha importancia. Estamos con la disposición máxima para viajar e iremos con todo para jugar este partido”.

Bravo enfrentando a Colo Colo cuando jugaba por Universidad Católica.

Peñarol ya lleva más de un mes entrenando y lograron jugar un partido amistoso con Cerro Largo, por lo que está varios pasos adelante del Cacique en cuanto a su preparación tras la suspensión del fútbol.

“Nos estamos preparando para ese partido y llevamos un mes y medio entrenando con normalidad, aunque tomando las precauciones necesarias. A los jugadores no nos han dicho nada al respecto de las normativas si viajamos por Libertadores”, agregó.