El austríaco Dominic Thiem, tercero en el ranking mundial, tuvo palabras de elogio para el chileno Nicolás Massú, su coach en el circuito ATP, destacando lo mucho que ha mejorado su juego y la buena relación que tienen como equipo.

“Nicolás influyó mucho en mi tenis. Sabe mucho y puede leer muy bien el juego, hemos llevado más lejos mi tenis. Tenemos una relación perfecta, todo es muy armonioso. Formamos un buen equipo, podemos hablar acerca de todo“, afirmó Thiem a El Mercurio.

De hecho, contó que el doble campeón olímpico en Atenas 2004 le ha hablado sobre nuestro país: “Sé que tengo muchos fanáticos allá gracias a Nico. Estoy muy complacido por eso. Después de mi carrera, iré a conocer a Chile más en profundidad”.

Finalmente, se refirió a la contingencia del tenis y el impacto del Covid-19, asegurando que lo ha cambiado todo y que no es una situación fácil para la actividad. No obstante, confirmó sus intenciones de querer viajar a Estados Unidos para disputar el US Open.

“Cada victoria en un Grand Slam es fantástica, aunque las emociones del público se extrañarán demasiado. Las condiciones son difíciles y es una pena si no puedes experimentar Nueva York al 100 por ciento”, aseveró.

