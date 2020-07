A menos de 48 horas de las elecciones presidenciales en la Anfp, el ambiente está movido. A la incertidumbre del resultado, entre otras razones por el cambio de presidente en Azul Azul, que haría que el voto de la Universidad de Chile virara hacia Lorenzo Antillo, otra noticia preocupa en las filas de Pablo Milad. Luego de que el exintendente del Maule asegurara sistemáticamente que desde principios de 2016 no ha tenido contacto con Sergio Jadue, ahora surge un correo electrónico que confirmaría un intercambio epistolar entre el dirigente curicano y el exmandatorio del fútbol chileno.

Según publica el portal As.com, Milad envió un e-mail al que ese medio tuvo acceso, que lleva por asunto “Importantes Aclaraciones” y fue enviado a Jadue el 14 de abril de 2016, cuatro meses después de la fecha en la que, según el curicano, había cortado todo vínculo con el dirigente caído en desgracia y convertido en delator, debido a que el calerano había intentado intervenir en su anterior candidatura a la testera de Quilín.

Sin embargo, ahora sale a la luz este correo, en el que Milad apunta cierta lealtad a Jadue y su legado, alabando sus “negociaciones y logros deportivos”, y en el que -al despedirse- insiste en que “siempre te he defendido y he hablado bien de tus negociaciones y logros deportivos es mejor guardar silencio pero eso no vale o no te han dicho eso y si estoy equivocado o no se entendió no tengo problemas en aclararlo públicamente”.

Desde que lanzó su candidatura para las elecciones de este jueves a las 11:00 horas, desde el bando contrario liderado por Antillo han intentado torpedear la línea de flotación de la candidatura del curicano, a quien le intentan cobrar su cercanía con Jadue, en una guerra que en elecciones anteriores no ha tenido mayor eco, toda vez que los dirigentes de los diversos clubes votan sin importar lo que la opinión pública opine respecto de las relaciones espurias que se tejen para manejar los destinos del fútbol chileno.

