Adrianna Ocampos es policía de Mendoza, Argentina, y cumpliendo con su trabajo contrajo el coronavirus. De inmediato, la mujer fue traslada a un hospital donde cumple cuarentena. Pero Adrianna es madre de un pequeño, su única familia en Mendoza, pues ella es oriunda de Salta.

Ocampos fue ingresada al hospital Scaravelli de Tunuyán el domingo y ese día fue la última vez que vio a su hijo. El último encuentro con su hijo fue a través de una ventana del recinto. Un “hasta pronto” que fue grabado y que la propia agente de policía subió a sus redes y que se ha viralizado. En las imágenes, la madre le pide al pequeño que no llore ante la partida: “Te amo. Ya va a ir mamá a casa, te amo. No llorés”.

El registro lo posteó en su cuenta de Facebook con el siguiente texto: “Soy positivo en #COVID19 y no por andar rompiendo la cuarentena, si no por hacer mi trabajo, lo que me corresponde por ser Policía!!!”.

Luego Ocampos agregó: “Hoy fue uno de los días más difíciles de mi vida, ver al amor de mi vida a través de un vidrio, no poder abrazarlo, ni besarlo el corazón me partió en dos esa situación de mierda….. Solo le doy gracias a Dios por qué, el dio negativo y pudo irse a casa, se que va a estar bien cuidado a tu lado Patriiciia Montenegro y te agradezco por todo lo que estás haciendo por nosotros!!!”.

La policía se despide con un emotivo hasta pronto:”Te amo mi pequeño, mamá pronto volverá, mamá pronto volverá a casa a llenarte de besos… Gracias a todos mis amigos que nos están ayudando y están presente y pendientes de mi salud, yo voy a salir de esto”.

