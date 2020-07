El tema del Sindicato de futbolistas profesionales(SIFUP) ha estado haciendo noticia en el ” Libro de Reclamos, entre diferentes entidades, algunos con amenazas de querellas. Pero al parecer la Corporación de “Jugadores por Siempre” asoma sólida en su labor con alrededor de Mil 500 asociados, ha entrenado en un plan de desarrollo diferente. Uno de sus directores, futbolista de diferentes clubes e incluso en el extranjero, Germán Rodríguez Cornejo aplica sus dos títulos de Ingeniería y como Entrenador señala parte de lo que vienen realizando. Me invitaron a participar en una área que me parece interesante. Es el de proyectar pero no quedarse en fotos y discursos, menos en aquello propio de esta disciplina como son los elogios y aplausos de camarín. Llevamos dos reuniones junto al presidente de nuestra corporación ” Señala el Ingeniero Rodríguez ( En la imagen siempre optimista) que agrega: Respeto lo que ha realizado esta agrupación, pero creo que si queremos avanzar pisando la tierra sin ofrecimientos, que originan falsas expectativas sobre la deuda históricamente el fútbol profesional, como son el tema imposiciones que hoy se reflejan en paupérrimas jubilaciones .Pero ver futbolistas de piernas amputadas, otros que mueren en el abandono, en un auto un cementerio de chatarras es dramático.. El respeto por la trayectoria , la memoria frágil Temas dolorosos, pero reales . Pero no vamos a seguir en la queja y el llanto por sobre la leche derramada.

Este viernes vamos por la respuesta al proyecto presentado al directorio del sindicato, y nos acompañan Sandrino Castec un representativo estelar de los ex futbolistas nacionales igualmente Francisco Farlie un un colega docente de amplia trayectoria en el plano nacional e internacional.” Lo destaca el encargado de un área sin duda clave en estos momentos y con su oficio en el fútbol y gestión.

” La vida es como el fútbol y en esta reunión podemos perder el partido, podemos empatar pero si trabajamos en equipo se ganar. Pero hay que jugarlo mirando de frente. Esta es una etapa, he sostenido conversaciones e nivel de agrupaciones de ex futbolistas, no solo en Sudamérica y creo que estamos bien encaminados” precisa Germán Rodríguez, entrenador e ingeniero integrante del área de proyectos .

