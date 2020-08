En medio del ruido de una elección que involucró a Donald Trump , todos los tuits incendiarios y publicaciones oscuras de Facebook, un conjunto de anuncios ha logrado abrirse camino de alguna manera.

Está el del presidente de los Estados Unidos arrastrando los pies por una rampa que declara que el presidente “no está bien”. Hay un susurro sobre el “problema de lealtad” de Trump dentro de su Casa Blanca, su campaña y su familia.

Está el luto épico en Estados Unidos que rehace el anuncio de 1984 de Reagan, que define las elecciones, convirtiendo los suburbios bañados por el sol en un oscuro retrato nacional de pandemia y recesión. En Twitter, YouTube y Facebook, esos tres anuncios solo han acumulado más de 35 millones de visitas.

El Proyecto Lincoln, dirigido por un grupo de consultores políticos republicanos renegados, ha cristalizado una de las narrativas centrales de la campaña 2020 en formas que pocos otros comerciales políticos han tenido en ciclos pasados.

Su trabajo en anuncios de ataques brutales se encuentra junto a los veloces veteranos de barcos contra John Kerry en 2004, el anuncio de Willie Horton contra Michael Dukakis en 1988 y el anuncio de margarita contra Barry Goldwater en 1964.

Su recompensa? Desprecio de los medios independientes, desconfianza en todo el espectro político y una serie reciente de cobertura severamente negativa de los medios de comunicación pro-Trump.

El desdén parece ser la opinión consensuada de los expertos. La revista Atlantic calificó sus anuncios de “abuso personal, excesivo, excesivamente salaz y engañoso con no secuestradores”. La Nueva República examinó lo que llamó “la impotencia viral” del Proyecto Lincoln, sugiriendo que no podían “persuadir a los votantes de nada”. Incluso el Washington Post declaró que la mayoría de sus anuncios estaban “destinados no a persuadir a los republicanos descontentos, sino simplemente a molestar al presidente”.

Pero no es así como los líderes del proyecto ven su trabajo o propósito. En su manifiesto de lanzamiento, publicado como una columna en el New York Times, los fundadores dijeron que su objetivo era “derrotar al presidente Trump y al trumpismo en las urnas”, incluidos sus partidarios republicanos en el Congreso.

Con ese fin, dijeron que sus esfuerzos se centraron en “persuadir a suficientes conservadores descontentos, republicanos e independientes que se inclinan por los republicanos en los estados y distritos” para derrotar a Trump y elegir a las mayorías del Congreso opuestas al Trumpismo.

En la práctica, eso significa organizar republicanos anti-Trump en ocho estados cambiantes, incluidos Florida, Ohio, Arizona y Carolina del Norte, para celebrar ayuntamientos virtuales y escribir postales a vecinos y amigos republicanos. También significa organizar sustitutos para hablar con los votantes en sus estados y ciudades de origen.

“Estos son republicanos con los que están familiarizados: ex representantes y alcaldes”, dijo Sarah Lenti, directora ejecutiva del Proyecto Lincoln. “Personas como Rick Snyder en Michigan que saldrán y dirán: ‘Estamos apoyando el Proyecto Lincoln y apoyamos a Joe Biden este ciclo’. Le da a la gente la tapadera para decir: ‘Nuestro liderazgo está haciendo esto, así que también está bien para nosotros’ “.

Junto con los sustitutos y anuncios de primer nivel, hay un esfuerzo de base para organizar a mujeres, veteranos y evangélicos para llegar a persuadir a los republicanos de que abandonen al presidente que domina su partido.

“Hay ciertos votantes que no vamos a mover, los votantes de un solo tema sobre el derecho a la vida, y eso está bien”, dice Lenti.

“Estamos mirando al 3-5% de los republicanos en ciertos estados. Tienden a ser más educados que no. Más de 40 años, y la división demográfica es de aproximadamente 50/50, tal vez un poco hacia los hombres. También estamos viendo tracción con algunos evangélicos, y esos son típicamente mayores y menos educados ”.

Esa franja de republicanos descontentos es el objetivo de anuncios como Mourning in America: las personas que tienen la edad suficiente para recordar el original de hace tres décadas también tienen la edad suficiente para correr el mayor riesgo de contraer el coronavirus. “Bajo el liderazgo de Donald Trump”, dice el narrador, “nuestro país es más débil, más enfermo y más pobre”.

/gap