Actualmente ocurrió un hecho inesperado, con respecto al retiro del 10% de los fondos de todos los afiliados y pensionados por retiro programado, o por renta temporal, que tuvieran fondos en su cuenta individual de capitalización obligatoria, y se han visto afectados en como éstos han ido disminuyendo, como se pierde rentabilidad dependiendo del multifondo donde se encuentre su dinero y las fluctuaciones de los mercados, no solo en nuestro país sino también en el exterior.

En un momento de pandemia y tal vez porque no llegaron a tiempo las ayudas necesarias para afrontar esta epidemia mundial, que rápidamente se logró un acuerdo, pensando en la necesidad urgente de quienes quedaron sin ingresos, tal vez por la demora de apoyos o vieron la oportunidad de ir más allá.

Por otra parte, quienes tienen una pensión a través de una Renta Vitalicia, no se vieron afectados porque es la compañía de seguros quien asume turbulencias económicas y no así los pensionados por esa modalidad, los cuales tienen asegurados su pensión para toda la vida, no sólo para el pensionado, sino también para su cónyuge, y para las personas que voluntariamente designó al pensionarse por esta modalidad de pensión.

Actualmente, existe un proyecto en el congreso, suscrito por algunos senadores, en que su objetivo es eliminar las AFPs y “nacionalizar” los fondos de los ahorrantes destinados a la pensión, y cambiarlo por un “sistema de pensiones solidarias”. Todos sabemos que el “Estado” no es un muy buen ejemplo de transparencia y menos de cumplir con la fiscalización de las entidades públicas, que muchas veces, nos encontramos con irregularidades en materias de administración de los recursos de todos y desfalcos en diversas instituciones por todos conocidos.

Margot Guerrero Bruner

Asesora Previsional

Corredor de Seguros

www.margotpensiones.com

