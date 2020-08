Era el 4 de diciembre de 1994. El Estadio Nacional se llenó con 76.128 personas que veían el duelo entre el puntero Universidad Católica, y su escolta, Universidad de Chile por la fecha 26 del torneo.

Las patadas llovieron, Néstor Gorosito se fue expulsado a los 37’, la Cato atacó en el inicio, pero los bullangueros fueron una tromba en el segundo tiempo, así llegó el minuto 80 cuando Víctor Hugo Castañeda lanzó un centro al área para buscar a Juan Carlos Ibáñez, quien no pudo pivotear, pero si ayudó para que Miguel Ardiman tocara el balón y dejara solo a Marcelo Salas para que el zurdo batiera a Patricio Toledo, mientras el “Mumo” Tupper no alcanzó a llegar a la cobertura defensiva.

Mientras en la UC reclamaban una supuesta posición adelantada, en la “U” celebraban el asalto a la punta. Ese hecho recordará el nuevo programa de CDF “MemoraBiblia”, que debutará este viernes 7 a las 20 horas en todas las plataformas de la estación.

El espacio intentará decifrar la gran interrogante ¿Hubo o no offside del “Matador? Carlos Robles, árbitro del encuentro, cuenta a La Cuarta que “Mario Maldonado era el juez de línea por ese lado y yo le pregunto ‘¿hubo fuera de juego?’, y él me dice seguro ‘No’. Nunca perdimos la tranquilidad pese a la presión de los jugadores”.

Eso sí, el silbato bailó con la fea. “A mí me trataron pésimo en todos lados. Lo pasé muy mal, viví cosas muy fuertes, hubo gente que pidió que me sacaran hasta de la Fifa. En ese momento trabajaba en el Ministerio de Obras Públicas y en el centro me decían de todo, me escupían, me trataron de ladrón, como si hubiese matado a alguien, en el Zoom Deportivo me reventaron, hicieron ver que Salas estaba en fuera de juego, es un partido que me marcó”, añade.

Desde San Pedro de la Paz, el ex defensor cruzado Miguel Ardiman narra que “para nosotros fue duro, aunque siempre notamos un ambiente extraño. Desde la expulsión de Gorosito, que no era para tanto, todo fue para ellos. Las divididas siempre las ganaba la U. El gol de Marcelo fue polémico, nosotros nos sentimos perjudicados”.

Las «ayudas» a la Católica

La otra parte la entrega Víctor Hugo Castañeda. El ex volante recuerda que “no nos importó si era gol en offside o no, pero la gente de Católica se queja del gol de Salas, del penal en El Salvador, pero no recuerdan las ayudas que tuvieron en Atacama o La Serena. Nosotros tuvimos convicción, si ves el gol fue muy parecido al que hicimos en el Chile – Uruguay. Ya está cobrado, han pasado 26 años y fuimos campeones gracias a eso, esa es la historia”.

Robles recuerda que “mi papá (también árbitro profesional) veía a las imágenes y creía que era fuera de juego. Pero habían tres cámaras nomás, no es como ahora. Me costó superar esa etapa, si hasta inventaron que el presidente Eduardo Frei se había metido en el tema, y yo nunca en mi vida lo conocí. Pero después de eso vino lo mejor de mi carrera”.

Para Ardiman “la situación fue muy frustrante, porque esta temporada teníamos jugadores de primer nivel, merecíamos el título. La rabia pasa con los años, pero fue duro”. Mientras, Castañeda comenta que “para que un volante pueda hacer esa jugada debe tener un delantero que marque bien la jugada y Marcelo lo hizo. Fue gol, con eso me quedo”.

– Carlos, después de 25 años ¿Mantiene su decisión? Siempre, y la tecnología del programa ayudará a demostrar que nunca estuvimos equivocados con mis compañeros. Hablaron tantas cosas de mí, pero es un alivio. Como dicen, la justicia tarda, pero llega. Con esto no me agrandaré, pero si puedo confirmar que el gol fue legal.

/