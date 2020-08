Después de estrenarse ‘The Last Dance’, documental en el que se relataba la gloria de Chicago Bulls a partir de la figura global de Michael Jordan, sacó a la luz otros episodios de compañeros del jugador como Dennis Rodman.

Ahora, unas semanas más tarde, la propia estrella de los Bulls ha hablado sobre su “adicción al sexo”. Durante su etapa como estrella de la NBA, Rodman aseguró haber estado con “más de 2.000 mujeres, de las cuales al menos 500 no eran prostitutas”.

Sobre sus prácticas, explico que “tuve relaciones sexuales en todas y cada una de las habitaciones del Berto Center. En la sala de pesas, en la cancha de entrenamiento… era una locura. Cuando lean esto mis compañeros van a decir ¡maldición! pero lo cierto es que nos fue bien”, detalló.

Michael Jordan, Scottie Pippen y Dennis Rodman, en un partido con los Chicago Bulls.

Otro de los capítulos que desveló Rodman, aseguró que “se rompió el pene” tres veces en su vida. La primera a bordo de un yate: ”Estaba en un fiesta. Fiesta, fiesta, bebe, bebe, fiesta, fiesta, tú ya sabes… Yo y mi chica acabamos en una cama king size, dentro del barco. A ella le encanta tener sexo. Me dijo que quería intentar algo nuevo: que fuera corriendo y saltara sobre ella. Así que yo corrí, corrí y corrí, y salté. Y literalmente se rompió. Había sangre por todas partes. Ella se puso pálida. Se puso a gritar: ‘Dios mío. Ha muerto. ¡Yo lo maté!‘. Pero yo traté de calmarla: ‘No, cariño, me he roto el pene’”.

Sobre la segunda vez que vivió algo parecido, el exjugador de los Bulls relató que “jugaba para Detroit, contra los Rockets. Y una chica tomó un avión para verme. Cenamos juntos y dejó unos libros sobre la mesa. Le pregunté de qué se trataban. Me dijo que enseñaban 10 maneras de satisfacer a un hombre. Yo dije ‘bendita seas’, y nos pusimos a tener sexo, hasta que me dio un golpe con las nalgas que me rompió el amigo. ¡Había sangre por todos lados! Y ya no pudimos seguir”.

Dennis Rodman junto a Madonna

Por último, explicó que igual que las otras veces, “fui a la habitación del hotel, tuvimos sexo, y sucedió de nuevo. Tuvieron que llevarme al hospital. La enfermera fue trayendo médicos para entender qué me había pasado. Al final había ocho médicos alrededor mío. Les dije que yo sabía qué tenía. Pero insistían en que querían cuidarme, que yo me encontrara bien. Al final me diagnosticaron una ‘contusión de pene’”.

