Gobierno presentará querella por crimen de Ámbar y anuncia “revisión” a ley que permite libertades condicionales

El vocero de La Moneda, Jaime Bellolio, envió las condolencias a la familia de la menor y a toda la comunidad de Villa Alemana. "No es aceptable que un criminal, que asesinó no una si no que dos veces, esté libre", sentenció.