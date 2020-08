Chile sumará una nueva integrante del fútbol femenino en Europa. Tina Lingsch, actual portera de Universidad de Chile, firmó contrato con el VfL Bochum, elenco que se desempeña en la Liga Regional Oeste de Alemania.

Así lo confirmó la cuenta oficial de la Selección Chilena, con un tweet en el que felicitaron a la joven guardameta de 18 años, quien fue formada en Universidad Católica, y ya registra nominaciones a la Roja Sub 20.La joven jugadora se caracteriza por su capacidad de achique y, sobre todo, por su buen juego de pies, ya que incluso logró sumar asistencias durante el último campeonato con el conjunto laico. De esta forma, se suma a la camada de jugadoras nacionales que se encuentran en el ‘Viejo Continente’, como Tiane Endler, Francisca Lara o Javiera Toro.

