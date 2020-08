Sergio Melnick, en una charla analizó nuestro actual escenario político, económico y social.

Reenvío un buen resumen de esta clarísima charla de un gran amigo mío, que comparto totalmente y también con Uds por la importancia de sus dichos:

1. Si no gana el RECHAZO el país estará definitivamente perdido (literalmente habría que cerrar las puertas por fuera) porque caeremos inexorablemente en un régimen totalitario de extrema izquierda. Por lo mismo, recomendó involucrarse activamente, y para ello debemos utilizar la misma estrategia de la izquierda; la “Revolución Molecular Disipada” (trabajar aglutinando y adoctrinando pequeños grupos a través de una propaganda que apele a los sentidos y no a la razón… y que ello converja a un gran frente del rechazo);

2. Es mejor una mixta que una Asamblea Constituyente de lo contrario estaremos en la práctica funcionando con dos Congresos. Sin embargo, en el fondo a esa altura dará lo mismo porque ya se habrán tomado (en la práctica, no en los hechos), el poder. Con la Constitución en sus manos el país ya estará a su merced. De hecho Atria y su equipo ya tienen todo “cocinado”;

3. La izquierda no tiene candidatos creíbles y que arrastren (por ahí por nombre el único que le parece, aunque diste mucho de su padre, es Lagos Weber). Esto lo saben de ahí que la única salida que ven es tomarse el poder y lo harán a través de una revolución pacífica, a vista y paciencia de todos los chilenos;

3. El pais vivirá en los próximos años un camino extremadamente difícil (por lo bajo Chile caerá un 9% solo este año): una deuda insostenible e impagable, cifras de desempleo muy altas; pobreza galopante; fin de un Banco Central autónomo (entrada a la inflación), etc;

4. Piñera es y será el peor presidente en los últimos 200 años de la historia de Chile, ha sacrificado al país para salvarse, pero se hundirá igual (lo más probable que deje el país una vez que termine su mandato; de hecho sus hijos ya no viven en Chile). Estimó que fue fatal no haber clarificado al comienzo de su segundo período el país con que se encontró, ello habría contrarrestado fuertemente el discurso de izquierda. El segundo Gobierno de Bachelet lo destruyó todo;

5. Apostó que el Ministro Pérez (a quien le da una semana más para ver si da el ancho) terminaría siendo acusado constitucionalmente de seguir el camino que todos queremos, poner orden en la casa. La izquierda ya sabe lo que le ha funcionado y no cejará en su propósito;

6. Cualquiera que sea la solución, esta debe ser de unidad o muy mayoritaria (de ahí que debemos apoyar a Perez en su trabajo por volver a unir a Chile Vamos) si no, no es efectivamente una solución. Quien se niegue a esta premisa, es que no quiere realmente lograr la solución y quiere imponer su propia posición. De ahí que fue una muy buena jugada la de sacar a Desbordes del Congreso (articulador del 10%);

7. Cuando no se escuchan a los técnicos (de hecho hasta economistas de izquierda determinaron que no era una buena medida sacar el 10% de las AFP) comienzan a primar las ideologías por sobre las razones, puerta de entrada para una dictadura totalitaria.Toda solución debe ser esencialmente racional. La razón no se conlleva muy bien con el fundamentalismo ni con las emociones. La razón es el peso de la lógica dentro de la consciencia. Y no basta sólo la coherencia lógica (teórica), se requiere también la consistencia, es decir, la correspondencia con los datos o la evidencia disponible.

Además, también se hablo claramente del escenario económico que se nos viene, insalvable. Efectos por los próximos 20 años. País endeudado que sigue profundizando el déficit con cada anuncio del gobierno. Las 8 elecciones que enfrentaremos en los próximos 18 meses, será otro desangre económico- político del país. Se refirió también de la clase política, su desarticulación y desapego a las decisiones de bien común, búsqueda de intereses particulares, mala configuración del parlamento, la mediocridad de esa clase, en fin, pónganle lo que se les ocurra y tendrán razón.

