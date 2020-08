Carolina del Norte fue estremecida el domingo por el más potente sismo en 100 años de su historia, un movimiento que meció viviendas y negocios.

El Servicio Nacional de Meteorología en Greenville reportó que el sismo tuvo una intensidad de 5,1 y que ocurrió a las 8:07, poco después de un movimiento mucho más leve.

No se reportaron heridos ni daños inmediatamente.

Es el sismo más potente que afecta a la zona desde uno que tuvo lugar en 1916 y que tuvo una intensidad de 5,5, según el servicio de meteorología.

El movimiento telúrico generó gran conmoción entre una población que no está habituada a este tipo de fenómenos naturales.

Video: The moment a magnitude 5.1 earthquake struck near Sparta, North Carolina, this morning. The earthquake was the largest to hit North Carolina since 1916. pic.twitter.com/zei5mPstX7

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) August 9, 2020