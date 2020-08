Hubo una conferencia de prensa histórica que brindó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump cuando su país estaba entrando de lleno en la pandemia por el nuevo coronavirus y la enfermedad COVID-19 que comenzaba a estallar.

Ocurrió el 23 de abril último. Pero lo de histórica iba a ser por el desatino y la imprudencia que cometió al preguntar al grupo de infectólogos expertos que lo secundaba: “Observo que el desinfectante lo noquea (al coronavirus) en un minuto. Un minuto. ¿Habría una posibilidad de hacer algo así con una inyección al interior, como una limpieza?”.

“Habrá que apelar a los médicos para esto, pero me parece interesante”, señaló el presidente, y mencionó también la posibilidad de recurrir a “una luz ultravioleta” o a “una luz muy potente”, que se podría proyectar “al interior del cuerpo” para combatir el coronavirus.

Esa declaración generó visibles muestras de molestia, en la doctora Deborah Birx, coordinadora de la de pandemia implementada por la Casa Blanca para luchar contra la enfermedad, que se encontraba presente en la sala.

Tras las repercusiones negativas de la misma, al día siguiente, la portavoz de la Casa Blanca Kayleigh McEnany acusó a los medios de descontextualizar las declaraciones. “Estaba preguntando sarcásticamente a reporteros como tú, solo para saber qué pasaría”, le dijo a un periodista.

U.S. President Donald Trump participates in a signing ceremony for HR 1957 , the Great American Outdoors Act, in the East Room of the White House in Washington, U.S., August 4, 2020. REUTERS/Jonathan Ernst

“El presidente declaró en numerosas ocasiones que los estadounidenses deben consultar a los médicos respecto a los tratamientos contra el coronavirus, un punto en el cual insistió durante su rueda de prensa de ayer”, reafirmó y agregó: “Es cosa de los medios el citar irresponsablemente al presidente Trump fuera de contexto y publicar titulares negativos”.

Ayer, se viralizó un “paper científico”, supuestamente publicado por la prestigiosa revista científica The New England Journal or Medicine (NEJM) en donde se investigaba la pregunta hecha por Trump. En realidad, se trató de un meme en formato de artículo científico publicado en la red social Reddit y firmado por algunos médicos de ficción como Young “Trapper” John (M.A.S.H.) o Meredith Gray, de la popular serie estadounidense Grey’s Anathomy, entre otros personajes.

En el documento, se presenta una evaluación humorística sobre procedimientos reales para llevar a cabo frente a la posibilidad de administrar desinfectantes. En él se sugiere la lectura de la etiqueta como método de investigación, para concluir la no aplicación bajo ningún formato en términos de salud, en virtud de su eventual mortalidad.

Ya, especialistas de todas las disciplinas habían advertido que la ingesta o aplicación intravenosa puede ser mortal, sino que, además, pusieron en alerta sobre el peligro de la exposición externa de este tipo de productos.

En ocasión de las “recomendaciones” de Trump, se registraron de manera inmediata una centena de casos de internaciones producto de haber seguido los pasos expresados por el presidente de Estados Unidos, según informó en su momento el Centro de Control de Envenenamientos de Nueva York.

Especialistas de todas las nacionalidades lanzaron extremas advertencias en esta materia, así como Los fabricantes de desinfectantes usados en millones de hogares, sobre todo durante la pandemia, debieron emitir comunicados asegurando que sus productos no deben ser consumidos.

La conclusión del estudio científico es por demás importante: “Esto te matará (el tomar lavandina). No lo hagas”.

