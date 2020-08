“Si puedes curar, cura; si no puedes curar, alivia; si no puedes aliviar, consuela; si no puedes consolar, acompaña”, con esas palabras define su profesión, la enfermera de la Unidad de Cuidados Intensivos, para pacientes adultos, de la Clínica Sanatorio Alemán de Concepción, Betzabé Delgado Aguilera.

La titulada de la Universidad San Sebastián difiere del mote “primera línea” como los medios de comunicación han llamado a los funcionarios del área de la salud. “La primera línea es la gente, al seguir los consejos de los expertos y tomarse en serio lo que está ocurriendo. Nosotros, el personal de UCI, somos la última línea, ya que después no hay nada más: o te recuperas, sobrevives o mueres”, sentencia.

Delgado sabe los desafíos laborales a los que se enfrenta en sus 12 horas de trabajo. “Me desempeño en una jornada de ‘cuarto turno’, esto quiere decir, que trabajo de día hasta la noche; luego, tengo un día libre y finalmente, vuelvo a incorporarme al cuarto día”, explica.

Su arduo trabajo en la UCI lo describe como un sinfín de emociones. “Cuando llegas al turno, lo primero que piensas es que Dios te acompañe para sacar tu trabajo adelante. Después, esperas que los pacientes tengan una buena evolución, y, de pasar lo contrario, poder contenerlos cuando tengan que partir”, señala.

Pero todo ese profesionalismo no pasa desapercibido, ya que día tras día recibe el reconocimiento de sus vecinos, quienes siempre tienen una palabra de aliento para ella. “Hace poco, cuando fue el aplauso de Chile, venía llegando del turno de noche y estaban casi todos mis vecinos esperándome. Me bajé del auto y comenzaron a aplaudir, a gritar lindas palabras, las cuales iban acompañadas con la canción ‘Resistiré’”, dice emocionada.

Ellos se merecen un gran aplauso porque son algunos de los héroes anonimos que conocimos gracias al coronavirus