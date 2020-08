“Caco” Villalta se lanza como precandidato a alcalde de Papudo

El periodista deportivo, ex comentarista del Canal del Fútbol y abogado de profesión Juan Carlos “Caco” Villalta anunció su precandidatura a la alcaldía de Papudo, con miras a las elecciones municipales que se llevarán a cabo en abril de 2021.

En entrevista con El Mercurio de Valparaíso, el ex rostro de CDF dijo que lo motiva “una cierta vocación y cariño por la cosa pública. No voy a hablar de servicio público, porque puede sonar exagerado, pero siempre he estado ligado a actividades públicas, porque como abogado trabajaba en las empresas públicas del Estado”.

En cuanto al contexto político en el que se basó su determinación, Villalta sostuvo que “observé que había críticas muy grandes respecto a la gestión municipal y, fundamentalmente, lo que más puedo decir respecto a la gestión -porque no conozco por dentro los manejos- es que me parece que era muy excesivo que una persona ejerciera el cargo de alcalde por muchos periodos”.

Villalta se refiere a la RN Rosa Prieto, quien desde el 2000 es alcaldesa de Papudo y su postura, antes de que aprobara la nueva ley de reelecciones, era seguir en el sillón municipal de la comuna costera de la Quinta Región. “Estaba dispuesta a continuar, entonces, a un mes y medio de que salió la ley que paró este asunto abusivo, en ese intertanto me nació con mucha fuerza la idea de que tenía que haber renovación, porque cuando no se renuevan los funcionarios públicos comienzan, generalmente, los compadrazgos, las cosas de amistad y las fiscalizaciones se relajan”, planteó el “Caco”.

Sobre su conexión con Papudo, Juan Carlos Villalta dijo que “yo organizaba las semanas papudanas, traía equipos de Santiago a Zapallar, a Cachagua, a Quintero, salíamos campeones a veces con mis hijos, entonces conozco la zona costera y sobre todo la ruralidad”.

“En primera fila está el Partido Radical”

Por otro lado, al ex presidente del Sindicato del Canal del Fútbol se le preguntó por una posible afiliación política para levantar su postulación. “No quiero contaminarme todavía con partidos políticos porque sé que la función municipal se ejerce más bien no en forma partidaria”, dijo.

Eso sí, reconoció que “en primera fila está el Partido Radical. Pero lo fundamental es que estoy buscando un nicho ideológico que me interprete sin ningún fanatismo de ningún extremo. Estoy buscando, en lo posible, ser independiente y que la gente de partidos me respalde como independiente, que también puede ser. Y si yo veo que está muy difícil la cosa, veré si sigo o si bajo de categoría y me voy al ascenso como concejal, hablando en jerga futbolística”.