Ya es oficial. Quique Setién ha dejado de ser entrenador del FC Barcelona. Así lo ha informado el club, añadiendo que “el nuevo entrenador será anunciado en los próximos días, en el marco de una amplia reestructuración del primer equipo”.

Solo siete meses después de aterrizar en el Barça como sustituto de Ernesto Valverde, Setién ha sido despedido. Así lo informado el club a través de un comunicado oficial tras la reunión de la junta directiva en las oficinas del Camp Nou.

El doloroso e histórico 2-8 ante el Bayern de Múnich ha pesado demasiado para poder mantener al técnico cántabro en el cargo, que llegó prometiendo buen juego y no solo no lo ha logrado sino que ha acabado su etapa sin ningún título -algo que no sucedía desde 2008-, a pesar de que se hizo con el equipo líder en la Liga. Además, para la historia quedará también la dolorosa eliminación de los cuartos de la Champions en Lisboa.

Koeman tomará el testigo

Tal y como avanzó MD ayer, Ronald Koeman , actual seleccionador de Holanda y mito del Barça por su gol en Wembley que dio la primera Copa de Europa al club, será el encargado de tomar el testigo de Setién. El club está a la espera de acabar de sellar el acuerdo con el técnico neerlandés para anunciar mañana su fichaje.

Antes de volver a hacer un equipo ganador, Koeman tendrá la misión de ‘limpiar’ el vestuario azulgrana. La dolorosa derrota por 2-8 ante el Bayern ha evidenciado que muchos de los pesos pesados ya no pueden seguir al frente del equipo para competir por los títulos.

/Escrito por Roger Torello para Mundo Deportivo