Hoy, Gerardo Pelusso descansa tras su retiro luego de una exitosa carrera como DT que lo vio pasar por Chile primero en los ‘90 a cargo de Deportes Iquique, Everton y O’Higgins y luego el 2010 en Universidad de Chile, donde llegó hasta semifinales de la Copa Libertadores.

No obstante, el uruguayo nunca se ha guardado mucho y hoy arremetió con todo contra un ex dirigido que hoy opta, ni más ni menos, por la Presidencia de Perú.

Se trata del ex seleccionado George Forsyth, quien lleva años dedicado a la política con cargos como la alcaldía de La Victoria y que ahora se lanzó al máximo cargo de su país.

El otrora portero le cayó duro en febrero a don Pelu. En la ocasión, y en entrevista con el semanario Azul y Blanco, Forsyth dijo que el asistente del charrúa, Mario Viera, era realmente el técnico en Alianza Lima cuando salieron campeones en 2006.

“Mario Viera me parece que es capo, un muy buen técnico, creo que no se le dio la oportunidad que se le debía. Cuando nosotros salimos campeones en el 2006 con Gerardo Pelusso, el técnico era Viera, Pelusso paraba (el equipo) metido en la piscina”, lanzó en el verano.

Pues bien, el ex DT le devolvió la “gentileza” por el mismo medio. “Es problema de él, no me voy a poner a discutir con un político. Yo discuto con los futboleros, no con los políticos”, tiró de entrada.

“Él obviamente tenía relaciones más cercanas con Mario Viera porque era quien lo preparaba a él. Lo que pasa que aún le duele cuando lo dejamos eliminado allá en Santiago, ese es el problema que tiene Forsyth y que mucha gente de Alianza no me perdona eso. ¿Que quieres que haga? si dirijo un cuadro, tengo que defender a mí equipo”, disparó a renglón seguido recordando el duelo de la U con los Íntimos en la Libertadores 2010, donde Pelusso “presionó” para cobrar un gol.

George Forsyth lleva ya una larga carrera política e irá por la Presidencia de Perú. | Foto: Archivo

Finalmente, el ex azul dijo que “hay que avisarle, por las dudas, que seguí dando vueltas olímpicas por todos lados, ¿no? Salí campeón en todos lados donde estuve. Hay que avisarle eso a Forsyth”.

El partido de la polémica

Cuando ambos ya habían sido campeones en Alianza Lima en 2006, les tocó enfrentarse en la Copa Libertadores de 2010, con Pelusso ya como técnico de Universidad de Chile.

El cuadro Íntimo, donde George Forsyth era el portero y referente, traía un gran tranco y se enfrentó al Romántico Viajero en octavos de final en una recordada llave.

