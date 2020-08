Rebeca Cristina Naranjo Hernández se llama la polola de Nano Calderón Argandoña, el hijo de Raquel Argandoña y Hernán Calderón Salinas acusado de apuñalar a su padre el martes pasado, en el departamento del abogado de 67 años.

Mientras Calderón Salinas se querelló contra su hijo por parricidio en grado de frustrado, amenazas condicionales y no condicionales, daños y lesiones, en una causa que se mantiene reservada, Naranjo presentó otra querella.

La acción judicial de la pareja del estudiante de Leyes de 23 años en contra de su suegro es por “abuso sexual reiterado”. Parte del relato de la mujer de 29 años en la querella dice:

“Estando yo acostada en la cama, me percato que don Hernán Calderón Salinas entra a la habitación, siendo mi única reacción hacerme la dormida, pero el querellado se da cuenta de que estoy despierta y me pregunta cómo me sentía después de la discusión con su hijo. Sorpresivamente, siento su mano dentro de mi pijama al nivel del pecho, me estaba tocando los senos, en ese momento logré reaccionar y le quité bruscamente su mano de mi busto…” –

Rebeca Naranjo nació el 8 de diciembre de 1991 en Guarenas, ciudad del estado Miranda, en Venezuela.

La mujer tiene una boutique en Providencia. En Chile su persona más cercana es su hermana y comenzó una relación con Nano Calderón hace más de dos años.

Naranjo Hernández continúa viviendo en el departamento de su pololo en Las Condes y el fin de semana fue visitada allí por Raquel Argandoña.

Otros habitantes del mismo edificio cuentan que solo se enteraron de que la pareja vivía en el lugar tras la llegada de Carabineros, luego de que Nano Calderón acuchilló a su padre.

En tanto, la joven escribió en un grupo de WhatsApp de vecinos del edificio y pidió a los integrantes el chat que dejaran de hablar de su pareja.

