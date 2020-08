El pesista ruso Alexander Sedykh sufrió una horrorosa lesión durante el Campeonato Europeo de la Federación Mundial de Powerlifting (WRPF), motivo por el cual debió ser operado de urgencia.

De acuerdo a los registros del certamen, el atleta intentó levantar 400 kilos pero, lamentablemente para él y para el impacto de los presentes, su cuerpo no resistió y se rompió ambas rodillas.

Según consigna Infobae, cuando Sedykh comenzó a bajar para ponerse en la posición adecuada, sus rodillas se doblaron y cayó al suelo.

De inmediato personal médico se acercó a socorrerlo, pero sus gritos de dolor y su postura evidenciaban que algo grave había sucedido.

Horas después, el propio pesista utilizó sus redes sociales para mostrar como quedaron sus piernas tras la extensa cirugía a la que debió ser sometido y contó detalles sobre lo que será su recuperación.

“Lo principal es que debo permanecer inmóvil en la cama durante dos meses. Entonces me enseñarán a caminar de nuevo. Tomará tiempo recuperarse. Me volvieron a coser los cuádriceps y me volvieron a juntar las rodillas”, escribió el ruso.

“¡Que hoy sea el punto de partida del mundo de la recuperación! Después de 10 días se quitarán los puntos, será un poco más fácil”, agregó Sedykh.

REVISA LAS IMÁGENES: