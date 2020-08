Nuevamente la policía española es protagonista de un video viral mundial de Internet en medio de la pandemia del COVID-19 luego que, un efectivo de la ciudad de Zaragoza, emocionara a todos con un noble gesto.

El policía, esperando las 20:00 horas donde todas las personas salen de sus balcones, en medio del encierro de la cuarentena total, para aplaudir a quienes arriesgan la vida para proteger a la población, como trabajadores de la Salud y personal de las Fuerzas Armadas, quiso aportar con lo suyo.

«Después de todas estas semanas, hoy queremos recordar también a todos los que ya no pueden estar en los balcones. Hoy pedimos un minuto de silencio por los padres y abuelos que ya no están y que no han podido ser despedidos como merecían«, dijo desde su patrulla.

Tras terminar estas palabras, el policía bajó de su patrulla para depositar un ramo de flores y se arrodilló llorando para dejarlo en el suelo. Tras el minuto de silencio que todos los testigos guardaron de forma respetuosa, vino un estremecedor aplauso.