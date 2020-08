Ricardo González Ferrada es psicólogo USS y trabaja en el Cesfam “Los Cerros de Talcahuano”. Según él, debido a la falta de profesionales, algunos de ellos con licencia médica, ha tenido que asumir otras obligaciones, ligadas a la gestión y entrega de remedios, leche y alimentos. “Trabajo una semana completa y luego quedo libre; atiendo de 8 a 11 de la mañana. Luego, en la tarde, llamo a mis pacientes para saber si están al día con sus medicamentos y si necesitan que atienda alguna urgencia”, relata.

Respecto al Covid-19, dice no sentirse asustado debido a las conversaciones que ha tenido con otros colegas del área de la salud. “Le tengo respeto, porque si me llego a enfermar, la cuarentena obligatoria no solo me afectará a mí, también a mi hijo y a mi esposa. No poder verlos por preservar mi salud, sería algo que me afectaría sin duda”, expresa.

Pero ‘Ricky’, como le dicen sus cercanos, es consciente de que esta situación afecta de igual o mayor medida a sus colegas. Algunas de ellas mujeres, quienes deben dejar el cuidado de sus pequeños a otras personas para poder ir a trabajar. Es por ello, que elaboró un cuestionario para evaluar el impacto emocional de los funcionarios, y así generar estrategias que ayuden a superar de mejor manera la situación.

El psicólogo cree que la comunidad ha sido muy respetuosa con el trabajo suyo y de sus compañeros. “Cuando terminamos la jornada, la directora del centro de salud organiza una reunión en el hall para entregarnos algunos lineamientos y felicitarnos por nuestra labor. El apoyo entre compañeros de trabajo es vital para dar lo mejor ante las adversidades de la pandemia”, enfatiza.

Por último, considera que el confinamiento es una instancia para crecer y reflexionar. “Al estar en la casa, podemos examinarnos a nosotros mismos, a evaluar las relaciones con nuestros seres queridos y a replantearnos los proyectos de vida. Debe ser una etapa que debemos aprovechar, porque el día de mañana te pueden preguntar: ¿Qué hiciste durante la pandemia?”.

/Gap