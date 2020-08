El Coronel Luis Rozas Mardones es el Prefecto de Carabineros de Bío Bío, reconoce que hay numerosos chilenos que son bastiones de fe y esperanza, algunos reconocibles por los medios de comunicación y otros, que de manera silenciosa, entregan lo mejor de sí, arriesgando su vida o la de sus seres más queridos.

Dentro de este último grupo se encuentran los Carabineros, los mismos que se ven en tan diversos escenarios, cumpliendo de forma abnegada su juramento, que en momentos de crisis, como en tantas ocasiones de nuestra historia, dicen presente… para brindar tranquilidad, seguridad y en el escenario contingente, cooperar en la mantención de la salud de todos.

De esta forma, la reflexión del Coronel Rozas va en el sentido de valorar la policía que tenemos, entender su profunda vocación comunitaria y sentido del deber, que no tiene ningún símil; la que no ha tenido descanso, pero que sin embargo, frente a esta condición de salud tan particular, dura e incierta, muestra lo mejor de esta verde legión, lo mejor de los seres humanos que la componen y lo mejor de sus capacidades.

Es precisamente en los malos momentos, en las crisis, donde se ve el temple de la gente de bien. Es acá donde aparece el control social informal, radicado en las acciones en las que intervienen distintas instituciones, destacando en este punto el rol que le compete a la familia, para socializar y educar, en el campo del respeto y del acatamiento de las medidas de protección.

Todos los Carabineros, como el teniente Coronel Luis Rozas Mardones, merecen un gran aplauso porque son algunos de los héroes anónimos que conocimos gracias al coronavirus

