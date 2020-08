No conforme con no tener que mudarse del Estadio Nacional, la U quiere hacer pesar su localía para el Superclásico contra Colo Colo el 6 de septiembre aunque no pueda tener a sus hinchas en las tribunas.

Esa es la idea detrás de la campaña “Llenamos igual”

“Nosotros, más que cualquiera, vamos a sentir la ausencia del público. Sabemos la importancia de los hinchas para el equipo y nuestro objetivo es que todos puedan, de alguna forma, sentirse parte”, explicó en la página del club Ignacio Asenjo, Gerente General de Azul Azul.

La iniciativa tiene varias instancias para que los hinchas puedan tener “presencia” en el choque contra los albos.

Por un lado, el Nacional será intervenido el día del partido con imágenes y mensajes de apoyo de los hinchas hacia los jugadores. Por otro lado, al plantel también se le mostrarán los mejores videos de aliento que lleguen al correo redesudechile@gmail.com.

Incluso algunos afortunados podrán estar en la cancha con Walter Montillo y compañía. De forma virtual, claro, algunos serán seleccionados para tener sus rostros impresos en los números de las camisetas que usen ese día.

Como señala la misma U: “El regreso a la localía, a pesar de la distancia, lo vivimos todos juntos y con la incondicionalidad de siempre”.

¡Este Superclásico #LlenamosIgual!

Déjanos tu mensaje de apoyo al equipo y podrá estar presente el domingo 6 de septiembre en el Estadio Nacional ✍#VamosLaU 🤘 pic.twitter.com/sa3vy5ZUMq — Universidad de Chile (@udechile) August 22, 2020

