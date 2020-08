Sorprendió a todos. La UEFA reveló este lunes su oncena ideal de la presente edición de la Champions League.

Lo más llamativo es la ausencia de algunos que asomaban como ‘pieza fija’, como Neymar o Mbappé del París SG y Gnabry, Thiago Alcántara o DAvies del Bayern Múnich.

Tampoco aparecen entre los ’11 elegidos’ los dos dominadores del balompié en los últimos años, el portugués Cristiano Ronaldo y el argentino Lionel Messi.

En el equipo ideal sobresale la presencia de cracks de los elencos finalistas del torneo, PSG y Bayern, con cuatro por lado.

Marquinhos, Kimpembe, Bernat y Di María resaltan en los parisinos, mientras que Neuer, Kimmich, Gnabry y Lewandowski hacen lo propio por los germanos.

¿Los otros escogidos? Sabitzer del Leipzig, Sterling de Manchester City y Haaland del Borussia Dortmund.

La oncena quedó de la siguiente manera:

The Fantasy Football Team of the Season!

Imagine trying to mark that front two?!

