“¡Estoy curado!”: Antonio Banderas anunció que superó el COVID-19 y dio por finalizados sus 21 días de “disciplinado confinamiento”

Con una imagen poderosa y un contundente mensaje, el artista español Antonio Banderas anunció al mundo que ha superado la infección de coronavirus que lo ha mantenido aislado en su residencia de Mágala natal en las últimas semanas.

El actor compartió con todos sus seguidores esta buena noticia y lo ha hecho de la manera más original posible: con una fotografía en la que aparece rodeado de “virus” y deshaciéndose de ellos mientras les da una patada. Una manera muy gráfica de dejar claro que ya está completamente curado.

“Después de 21 días de disciplinado confinamiento, puedo decir que he superado la infección por COVID-19. Estoy curado”, escribió en su perfil de Twitter el actor, que este año ganó el Goya y estuvo nominado al Oscar por su papel en “Dolor y gloria” de Pedro Almodóvar.

“Mis pensamiento para aquellos que no lo consiguieron y para los que lo han pasado peor que yo. Ánimo para todos los que están en mitad de la lucha”, concluye el mensaje.

La publicación de Antonio Banderas (instagram: antoniobanderasoficial)

Banderas cumplió 60 años el pasado 10 de agosto y ese mismo día anunció que se vería obligado a celebrar su cumpleaños en cuarentena al haber dado positivo por COVID-19.

El actor explicó que se encontraba “relativamente bien, solo un poco más cansado de lo habitual”, y “confiado” en recuperarse “lo antes posible siguiendo las indicaciones médicas”.

“Quiero hacer público que hoy, 10 de agosto, me veo obligado a celebrar mi 60 cumpleaños siguiendo cuarentena al haber dado positivo de la enfermedad COVID-19, causada por el coronavirus”. Con esas palabras, Banderas anunciaba que había contraído la enfermedad. “Aprovecharé este aislamiento para leer, escribir y seguir haciendo planes para comenzar a darle significado a mis recién estrenados 60 años, a los cuales llego cargado de ganas y de ilusión”.

Antonio Banderas, Nicole Kimpel y Stella Banderas en los últimos premios Oscar

Banderas pasó la mayor parte de la cuarentena lejos de su pareja Nicole Kimpel, ya que la empresaria alemana se encontraba en Suiza junto a su familia. Días atrás, la pareja celebraba en las redes sociales el esperado reencuentro.

En declaraciones a la revista Hola!, el actor contó cómo estaba llevando los días de aislamiento en su casa: “Hago ejercicio todas las mañanas y no tengo miedo. El miedo es un sentimiento inútil, no sirve para nada excepto para paralizarte”, dijo. Y también afirmó que extrañaba a sus afectos, pero en particular a su hija, que tiene en común con Melanie Griffith. “Me gustaría estar más cerca de Stella”.

En un gran momento de su carrera, el actor tiene la agenda repleta de proyectos, entre otros, terminar el rodaje de “Competencia oficial”, en la que comparte reparto con Penélope Cruz. Una película que se tuvo que interrumpir por la pandemia.

