Amazon Prime Video dio a conocer el nuevo contenido que llegará para Chile en septiembre, y que en esta oportunidad estará marcado por el estreno de una de las series más clásicas de los años 90, Buffy, la cazavampiros.

1 de septiembre

Buffy The Vampire Slayer – serie completa

Únete a los habitantes de Sunnydale y a una joven, destinada a matar vampiros, demonios y otras criaturas infernales; luchando contra el mal, con la ayuda de sus amigos.

Juntos, intentarán acabar con sus demonios, sobrevivir a un apocalipsis tras otro, sin dejar de asistir a la preparatoria y la universidad. Buffy Summers comprenderá que crecer puede ser un infierno… literalmente.

Si nunca has visto la serie y siempre escuchaste hablar de ella, es el momento perfecto para ver las 7 temporadas completas.

3 de septiembre

El Paseo De Teresa

Teresa, asistente familiar de inteligencia artificial, es entregada a una familia en Bogotá, Colombia, para probarla en el mundo real. Como buenos colombianos no tardarán en sacarle el jugo a tan “interesante” aparato y montar así, un revolucionario negocio de consultas en el barrio, que promete resolver desde problemas de calvicie hasta adivinar el número de la lotería.

Teresa llega hará de la época navideña algo inolvidable, donde aprenderá que aún en la era digital el amor existe y descubrirá junto a su nueva familia, profundas conexiones que le revelarán que ella es mucho más que una simple máquina.

Uno Al Año No Hace Daño- parte 1 y 2

Esta comedia colombiana sigue a Marcos, un reportero que llega a un barrio de Bogotá en donde parece ser que beber es cosa de todos los días, con la finalidad de grabar un documental sobre los efectos del alcohol en las celebraciones tradicionales. Así es como terminan documentando bautizos, graduaciones y fiestas de cumpleaños.

Usted No Sabe Quién Soy Yo: parte 1 y 2

Es la divertida historia de Ricardo, un comediante novato, que intenta alcanzar la fama haciendo stand-up en los bares de Bogotá. Tiene el corazón roto porque su novia terminó su relación y ahora está con un hombre mayor y más rico.

Junto con dos amigos, decide hacerse pasar por alguien de mejor clase social para poder emerger en la sociedad colombiana. Entonces Ricardo finge ser millonario en las redes sociales. Pero el problema comienza cuando conoce y se enamora de Margarita, quien se cree propietaria de una emisora ​​de radio.

¡Pa’ Las Que Sea Papá!

Matías, un niño de 10 años, huye de su casa enfadado y termina subiendo a un autobús, eventualmente se pierde, hasta que lo encuentra Rogelio, un hombre que trabaja como payaso de restaurantes.

4 de septiembre

The Boys – segunda temporada

Llega la tan esperada 2ª temporada de The Boys, aún más intensa y desquiciada que nunca. Encontramos a The Boys huyendo de la ley, perseguidos por los Supes y tratando desesperadamente de reagruparse y defenderse de Vought.

En secreto, Hughie (Jack Quaid), Mother’s Milk (Laz Alonso), Frenchie (Tomer Capon) y Kimiko (Karen Fukuhara) intentan adaptarse a una nueva normalidad, con Butcher (Karl Urban) sin aparecer por ningún lado.

6 de septiembre

Life of the Party

Después de que su esposo le pide el divorcio, una madre de mediana edad regresa a la universidad para obtener su título. Sin embargo, llega a la misma clase y escuela que su hija, quien no está preparada para ello.

Sumergiéndose en la experiencia del campus, Deanna, ahora llamada Dee Rock, aprovecha su libertad, la diversión y a los chicos de la fraternidad, a su manera, descubriendo cosas de sí misma que no esperaba.

Young Sheldon – tercera temporada

Sigue la historia de Sheldon, mientras lucha por ser entendido por su familia, compañeros de clase y vecinos. Su hermana gemela no comparte su mente excepcional, pero tiene una visión mucho más clara de lo que la vida le depara al joven genio.

Jim Parsons, quien interpreta la versión adulta de Sheldon en “The Big Bang Theory”, narra esta historia.

8 de septiembre

Venom

Uno de los villanos más famosos del universo de Marvel llega a Prime Video este mes. Eddie Brock (Tom Hardy) es un famoso periodista que “sigue a personas que no quieren ser seguidas”, como él dice.

Seis meses después de perder su trabajo gracias a un importante empresario, Eddie se encuentra con un extraño ente extraterrestre conocido como Venom. Este simbionte, elige adherirse y adaptarse al cuerpo de Eddie, sin embargo, esto mete a Brock en problemas, cuando el culpable de su situación actual encuentra otro simbionte y tiene planes desastrosos para la humanidad.

12 de septiembre

The Lego Movie

La película animada en 3D sigue a Emmet, una minifigura LEGO completamente normal quien rápidamente se vuelve la “persona más extraordinaria” y la clave para salvar el universo Lego.

Emmet y sus amigos emprenden un viaje épico para detener al malvado tirano Lord Business.

14 de septiembre

The Nun

Situada dentro del universo de las películas de El Conjuro, un sacerdote con un pasado embrujado y una novicia investigan la muerte de una monja.

Juntos descubren un secreto que pondrá en riesgo sus vidas, su fe y sus propias almas, y se enfrentan a una fuerza malévola en la forma de la misma monja demoníaca que aterrorizó al público por primera vez en “El Conjuro 2”, mientras el monasterio se convierte en un terrible campo de batalla entre los vivos y los seres endemoniados.

15 de septiembre

Life

Life, cuenta la historia de seis miembros de la tripulación de la Estación Espacial Internacional que ha hecho uno de los descubrimientos más importantes de la historia de la humanidad: la primera evidencia de vida extraterrestre en Marte.

La tripulación comienza a realizar investigaciones, pero esto termina mostrando que esta nueva forma de vida es más inteligente de lo que pensaban.

Bones – serie completa

La Dra. Temperence Brennan es una brillante antropóloga forense, pero socialmente incompetente. Después de llegar a ella con dudas sobre un caso del FBI, el arrogante pero encantador ex guardabosques del ejército, ahora convertido en agente especial, Seeley Booth, se une a ella para resolver crímenes identificando restos humanos para el FBI.

Grey’s Anatomy – sus 16 temporadas emitidas

Los médicos del Grey Sloan Memorial Hospital lidian con las consecuencias de vida o muerte a diario, y es entre ellas en donde encuentran consuelo, amistad y a veces, un poco más que eso.

Juntos están descubriendo que ni la medicina ni las relaciones se pueden definir en blanco y negro. La vida real sólo viene en escala de grises.

Fear The Walking Dead – quinta temporada

Del mismo universo que la serie original The Walking Dead, Fear the Walking Dead cuenta otra historia que sucede después de la plaga apocalíptica que dejó a la humanidad en ruinas.

En esta quinta temporada, la misión de ayudar a otros es puesta a prueba, cuando el grupo llega a terrenos desconocidos, y se verán forzados a enfrentar su pasado y sus medios, algo que los cambiará profundamente.

18 de septiembre

Teen Titans Go! To The Movies

Todos los superhéroes más importantes están protagonizando sus propias películas… todos… menos los Jóvenes Titanes. Pero Robin está decidido a remediar la situación y ser visto como una estrella. Si tan solo pudieran hacer que el director de cine más popular de Hollywood se fijara en ellos…

Con algunas ideas locas, los Jóvenes Titanes se dirigen a Hollywood, seguros de lograr su sueño. Pero no todo será tan sencillo, ya que un supervillano intenta apoderarse de la Tierra, y no será tan fácil ganar esta vez. Ya saben, un día común en vida de Robin, Cyborg, Star Fire, Raven y Beast Boy.

19 de septiembre

TAG

No necesitas ser un niño para seguir jugando, descubre una forma diferente de hacerlo con TAG, una película que demuestra la importancia de la amistad duradera.

Los amigos de la infancia Jerry (Jeremy Renner), Callahan (Jon Hamm), Randy (Jake Johnson), Sable (Hannibal Buress) y Hoagie (Ed Helms) han estado compitiendo en el mismo juego de “atrapados” durante 30 años.

Cada uno de ellos ha hecho su vida, pero sin olvidar que en mayo de cada año se reúnen para jugar como lo hacían desde que eran niños. Jerry es el único que al que nunca han atrapado, pero casualmente está preparando su boda en mayo y lo que menos quiere es que sus amigos los atrapen ese día y ellos se están preparando para por fin lograrlo.

20 de septiembre

The Hunger Games: Mockingjay – parte 1 y 2

Después de que la joven Katniss Everdeen aceptara ser el símbolo de la rebelión, el Sinsajo, ella intentará devolver a Peeta a su estado normal, tratará de llegar al Capitolio y de cumplir su objetivo principal: asesinar al presidente Snow y devolver la paz a los distritos de Panem.

No te pierdas la última parte de esta increíble historia y conoce cuál es el destino de Katniss Everdeen.

25 de septiembre

Fernando

La docuserie muestra la pasión de Fernando Alonso por competir al más alto nivel y su absoluta determinación por ganar.

Documentando el pasado año, desde su participación en los circuitos más importantes como las 500 millas de Indianápolis, pasando por las 24 Horas de Le Mans, para terminar en su primera salida en el Rally de Dakar en enero, Fernando da acceso a los fans del campeón de la Fórmula 1.

En la docuserie también participa el círculo más cercano de Alonso, incluyendo a su mánager Luis García Abad, su hermana Lorena Alonso, su pareja Linda Morselli y su amigo Carlos Sainz, quienes ayudan a mostrar al hombre detrás del campeón.

