El presidente de la Federación de Camioneros del Sur, José Villagrán, realizó un duro emplazamiento en contra del ministro del Interior, Víctor Pérez.

En medio de un bloqueo de carretera en La Araucanía, Villagrán declaró a radio Cooperativa que “acá estamos todos los camioneros, porque tenemos miedo, porque nos matan, nos queman los camiones, nos roban la mercadería y las autoridades encargadas de la seguridad no hacen nada”.

“Señor ministro del Interior, amárrese los pantalones de una vez por todas y haga que el Estado de Derecho funcione”, continuó.

Respecto a las declaraciones de distintos personeros de Gobierno que han afirmado que no se sentarán a negociar bajo amenazas, Villagrán dijo que “esas son palabras que usan los políticos, si están negociando recién con toda la gente que está en huelga de hambre y no van a negociar con los camioneros que estamos en forma pacífica estacionados, perdiendo plata todos porque aquí no ganamos nada. Que no digan mentiras”.

Consultado por la extensión del paro, el presidente de la Federación de Camioneros del Sur aseguró que van a permanecer movilizados “hoy, mañana, pasado. Hasta que cumplan con lo que estamos solicitando”.

/psg