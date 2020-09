El nuevo amor de Brad Pitt, la modelo alemana Nicole Poturalski, está casada en un matrimonio abierto con Roland Mary

La semana pasado se confirmó que Brad Pitt, de 56 años, está en pareja con la modelo alemana Nicole Poturalski, de 27. Y ella, ni más ni menos, es la esposa del empresario gastronómico Roland Mary, de 68, desde hace ocho años y con quien mantiene una relación abierta. Incluso se dice que pudo haber conocido al actor en el restaurante de su marido, el exclusivo Borchardt de Berlín, donde Pitt acude cada vez que está en la ciudad.

Mary ha llevado adelante importantes emprendimientos gastronómicos en Berlín. Es poco lo que se sabe de su vida privada. Su negocio principal es el mítico restaurante Borchardt, pero también puso en marcha otros proyectos como Cafè Am Neuen See y Grosz.

Habría conocido a Poturalski -con la que tiene un hijo de siete años- cuando ella se mudó a Berlín con el deseo de convertirse en modelo. Además de Emil -el hijo de Nicole y Roland- el empresario tiene otros cuatro hijos y varios matrimonios.

El libro de Roland Mary fue publicado en 2013

Desde que conoció el romance de su esposa con el galán de Hollywood, Mary eligió el silencio y no hizo declaraciones a la prensa, Sin embargo, un amigo del empresario habló con el tabloide Daily Mail: “Roland es un tipo muy filosófico. Ha estado casado varias veces y tiene cinco hijos. No le interesan la negatividad ni los celos. Todavía están casados, pero se podría describir su relación como un ’matrimonio abierto’”.

Eso podría explicar por qué el empresario se mantuvo callado sobre las románticas vacaciones de su esposa con el ganador del Oscar. Poturalski fue fotografiada con Pitt el miércoles al llegar al aeropuerto Le Castellet, cerca de Marsella, en el sur de Francia, en el jet privado del actor. Luego se dirigieron al Château Miraval, el espectacular castillo rodeado de viñedos que posee el intérprete en un pueblo de Correns, y donde, precisamente, el actor se casó con su segunda esposa, Angelina Jolie, en 2014.

El restaurante Borchardt, ubicado cerca del lujoso hotel Regent, fue lugar predilecto por políticos, hombres de negocios y celebridades del mundo entero. Es uno de los lugares obligados para los paparazzi cuando alguna estrella está de visita en la ciudad.

Roland Mary es dueño del restaurante Borchardt, una de las escalas obligadas en Berlín para Brad Pitt y muchas otras estrellas de Hollywood

Mary, que tiene una inmensa fortuna, fruto de sus negocios en la gastronomía, suele saludar a las reconocidas figuras que eligen su restaurante para disfrutar de una agradable velada. Barack Obama, Angela Merkel, George Clooney, Hugh Jackman y Madonna, son solo algunos de los comensales más famosos que se sientan en Borchardt para probar los espectaculares platos.

Pitt, quien estuvo casado con Jennifer Aniston hasta que se enamoró de Jolie en el set de la película “Mr And Mrs Smith”, visitó por primera vez el restaurante Borchardt en 2009 cuando estaba filmando “Inglourious Basterds” de Tarantino en la capital alemana. Regresó el año pasado cuando promocionaba “Once Upon A Time en Hollywood”. Según rumores no confirmados, Poturalski le dio su número de teléfono durante su última visita. Sin embargo, otros informes afirman que fueron presentados a través de un amigo en común.

En noviembre pasado, tres meses después de aparentemente encontrarse con Pitt en el restaurante de su esposo, compartió fotos de un viaje de seis semanas a Los Ángeles, incluidas visitas a las playas de Malibú y Santa Mónica. El viaje culminó con ella viendo un concierto del rapero Kanye West en el Hollywood con Pitt.

Tras conocerse a la primera novia oficial de Pitt, una fuente le dijo al canal de televisión estadounidense Entertainment Tonight: “Cuando empezaron a verse, no se lo contaron a nadie. Incluso algunos de su círculo íntimo de amigos se están enterando ahora. Brad ha sido muy reservado acerca de sus citas”.

“Brad encontró muy difícil su separación de Angelina. Sus hijos y su sobriedad eran sus prioridades”, dijo un amigo de Pitt al Daily Mail. “Cualquier relación nueva al comienzo de la sobriedad es un fracaso durante un año, por lo que evitaba a las mujeres. Pero Nicole llegó en el momento justo, cuando él estaba listo”.

Nicole Poturalski, casada y con un hijo, conoció a Brad Pitt en el restaurante de su marido

El romance data de 2019 y es la primera relación que se confirma desde que el intérprete estadounidense se separó de Jolie. Pitt y su novia fueron fotografiados juntos en el VIP en una actuación de Kanye West en el Hollywood Bowl en Los Ángeles en noviembre de ese año; nueve meses antes de que se conociera públicamente la relación.

En cuanto a Poturalski, se sabe que nació en Bergkamen, al oeste de Alemania, y que es de ascendencia polaca. Su carrera sobre las pasarelas comenzó hace ya diez años y la ha llevado a desfilar en ciudades como Nueva York, París o Milán, y a posar para revistas de renombre como Cosmopolitan, Elle, o Marie Claire.

Nicole Poturalski, la novia de Brad Pitt

Hasta hace algunos días, la alemana era una modelo desconocida por el público. Pero ahora está en la mira de todo el mundo que quiere saber quién es la mujer que logró conquistar a uno de los hombres más deseados del cine.

Es además una de las favoritas de la diseñadora británica Vivienne Westwood y muy activa en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 100 mil de seguidores. Es conocida por el pseudónimo Nico Mary en el ambiente de su profesión y es parte del staff de A Management, una agencia de modelos en Alemania, y de Next Management de Los Ángeles que también representa a Billie Eilish y a Alexa Chung.

Nicole Poturalski, la novia de Brad Pitt

A los 13 años quería ser bióloga marina, pero fue descubierta por un cazatalentos en Disneyland Paris y sus padres aceptaron permitirle modelar. Sus 10 años en las pasarelas del mundo de la moda la han ayudado a convertirse en multilingüe: puede hablar en cinco idiomas.

Si bien la modelo ha mantenido su vida personal relativamente privada y fuera de las redes sociales, cada tanto se muestra con su pequeño hijo. “Mejor amigo. Mejor compañía. ¡Pandilla!”, escribió en una imagen en la que están los dos caminando por las calles de Los Ángeles.